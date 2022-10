Amnistia fiskale, Balla: Do të bashkëpunojmë me BE

10:24 28/10/2022

Kryetari i grupit parlamentar PS: Vijojmë konsultimet, ende nuk e kemi hartuar draftin

Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla deklaron se qeveria po vijon konsultimet për Amnistinë Fiskale duke shtuar se do të përfshihen edhe rekomandimet e BE. Pas takimit me deputeten e Bundestagut Gjerman, njëkohësisht edhe nën kryetare e Grupit Parlamentar të Partisë Socialdemokrate Gabriela Heinrich, Balla tha në konferencën e përbashkët se deri më tani qeveria ende nuk e ka një draftë të amnistisë fiskale.

Deputetja e Bundestagut Gjerman , e cila ndodhet në Tiranë prej 2 ditësh, vlerësoi punën e Shqipërisë për integrimin në BE duke thënë se procesi edhe mund të përshpejtohet.

“Shqipëria na ka treguar se me motivimin e vet, procesi mund të jetë dhe më i shpejtë. Ky proces nuk do të jetë i lehtë, ama vetëdija se do të sjellë përmirësime është proces i rëndësishëm dhe besoj se është avantazh shumë i madh për këtë vend. Pata mundësinë të takohesha dhe me një delegacion të grave të PS. Marrëdhëniet janë bërë shumë të ngushta. Dhe grupi i miqësisë është një instrument shumë i rëndësishëm. Ka shumë sfida ku duhet të punojmë paralelisht”, ka thënë Balla.

Kryetari i grupit parlamentar socialist theksoi se forcimi mëtejshëm i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Gjermanisë është me rëndësi të veçantë për rrugëtimin drejt BE.

