Amnistia fiskale/ Fullani: Nuk është koha e duhur, duhet të rakordohet 100% me partnerët europianë

21:04 15/07/2022

Ish-Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Adrian Fullani, i ftuar në studion e Klan News me Mirela Milorin thotë se nuk është koha e duhur për amnistinë fiskale.

Fullani thotë se nuk është kundër pasi janë politika shtetërore, por ka shtuar se duhet të rakordohet 100% me partnerët europianë.

Mirela Milori: Amnistia fiskale në kushtet që është, paratë e emigrantëve të mbledhura jashtë, ka dyshimet e veta BE, paraja e pistë, paraja e pastër. A është një moment për formalizimin e kësaj lloj paraje për ta futur në funksion, apo është një moment që duhet të ndahemi? Si e shihni amnistinë në përgjithësi?

Ardian Fullani: E kam më të lehtë ta them sonte sepse e kam konsumuar në dy daljet e mia në Klan. Megjithatë, tani kam një qasje më të plotë. U çudita që “Out of blue” papritmas kjo tezë vjen sot. Në asnjë vend të botës sot nuk diskutohet për amnisti fiskale, inflacion, recesion, kanalet e furnizimit, furnizim i popullatës. Domethënë një program 3-5 vjeçar për këtë erë të re. Po vjen një erë e re inflacioni me norma të larta interesi etj etj. Nuk jam kundër, janë politika shtetërore. Sot të gjitha këshillat janë për të qenë pragmatist, fleksibël. Për të qenë inovator dhe mbi të gjitha duhet të ulemi të mendojmë, tjemi kreativë, këto janë mesazhet që vijnë sot në botë. Atë gjë që ta bëjmë, ta bëjmë të mirë. Neve duhet të bëjmë disa gjëra të rëndësishme. Mendoj se bursën do ta bëjmë me SHBA do të thërrasim prapë për të bërë. Duhet ta kthejmë Shqipërinë në një strukturë financiare ballkanike. Po si dhe prespektivën e rinisë që ai nesër do të marrë një shtëpi, do të gjejë një njeri që do.

Unë them që nuk është koha e duhur, nuk jam kundër amnistisë, por duhet të rakordohet 100 % me partnerët europianë. I dëgjova me interes, por nuk i zgjidh të gjitha problemet e Shqipërisë amnistia. Është gabim fatal të thuash se amnistia të formalizojë ekonominë. Ekonomia formalizohet me taksa sepse bllok chain të jep në një moment të caktuar të gjitha zgjidhjet. Kjo nuk është e gjitha. Duhet një program me fond momentar. Unë them se bankat, financat duhet të heqin burokracitë, kemi një situatë amullie dhe arrogance. Sistemi bankar duhet të jetë i qartë dhe të shkojë tek klienti. Bankat duhet të diskutojnë të gjitha problemet me biznesin. E ndoqa me shumë kujdes, ne akoma nuk kemi një projekt-draft për ligjin. Difekti jonë shekullor është se ne nuk bëjmë dot në kohë rregullore. Ligji është shumë i rëndësishëm. Unë do të ia jepja më shumë forcë Komisonit Ekonomik të Parlamentit. Unë gëzohem se drejtohet nga bankierë dhe ka shumë subjekte, njerëz që ne i njohim. Unë shpresoj shumë që të forcohet debati brenda sepse aty është kyçi i gjësë./tvklan.al