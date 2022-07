Amnistia fiskale, Rama: Do ta bëjmë ligjin, për budallenj nuk na bën dot njeri

12:36 15/07/2022

Kryeministri Edi Rama u shpreh i bindur kur tha se qeveria që ai drejton do ta bëjë ligjin për amnistinë fiskale, duke shtuar se duan ta bëjnë më mirë. Kreu i qeverisë u shpreh i ashpër ndaj kritikave të Dhomave të Tregtisë kundër këtij projektligji.

“Ne këtë ligj do ta bëjmë dhe ne duam ta bëjmë sa më të mirë. Për këtë arsye ligji ka pësuar edhe ndryshime si rezultat i sugjerimeve. Kemi vënë tavanin 2 milionë euro, familjare dhe jo personale. E dyta kemi vendosur që për 5 vjet, se lexoja Dhomat e Tregtisë me flamujt e euroatlantizmit që thonin se kjo është skemë do vijnë, do i lejnë këtu dhe do i nxjerrin nga dera. Si i nxjerrin kur ligji thotë që 5 vjet do i lesh në Shqipëri, do i investosh këtu. Si i bëhet kjo?

E fundit, ne kemi konsultuar popullin shqiptar për këtë. Kemi bërë Këshillimin e Parë Kombëtar. 66% e thuajse gjysmë milioni shqiptarë kanë kërkuar që emigrantët shqiptarë, se kjo bëhet për emigrantët në radhë të parë, por edhe për ata që janë këtu. Do thoni që Shqipëria do nxjerrë cashin të tërë në sipërfaqe me këto teoritë konvencionale që “prit prit se do vijë”. Jo. Kjo është një nga instrumentet. Këta njerëz kanë një të drejtë në këtë vend, apo nuk quhet? Unë mendoj që është e para. E gjitha kjo nuk vjen si rezultat i mosrespektit për Shqipërinë për të të marrurit pak si lehtë të Shqipërisë si rezultat i asaj që ne i bëjmë vetes se nuk kanë faj partnerët. Kur bëjmë këtu raporte për organizma ndërkombëtarë dhe ne nxijmë shkatërrojmë komplet imazhin e vendit tonë dhe ata pastaj i nxjerrin në emrin e tyre. S’kanë faj ata se janë raporte bio nga Shqipëria”, u shpreh Rama.

Më tej kreu i qeverisë u shpreh: Dua, për të qenë konstruktiv, se prandaj bëhet ky debat, duke thënë gjithë ato gjëra që nuk “thuhen” dhe nuk kemi si e bëjmë njëri-tjetrin për budalla ne këtu. Ne jemi një vend që po e tregojmë çdo ditë se sa seriozë jemi në arenat ndërkombëtare, sa seriozë jemi në marrëdhëniet me partnerët dhe sa seriozë jemi në angazhimet tona, çdo ditë po e tregojmë. Kemi të metat tona, kemi boshllëqet tona, kemi prapambetjen tonë, sigurisht. Por nga mendja jemi në rregull, nuk vemë njeri përpara kur vjen puna për respekt.

Dhe zëvendëssekretarja e përgjithshme e Këshillit të Ministrave do ta lusja të thoshte për audiencën dhe për të tjerë dhe për konsultimet e mëtejshme se këtu është edhe një hall tjetër shumë i madh, se nuk dua të përmend këtu me emra, po këtu është edhe një hall tjetër shumë i madh që që ti do të bësh debat, nuk duan të bëjnë debat, kjo është edhe më e bukur. “Jo, nuk…po si jo?” Hajde t’i ballafaqojmë. Mbase të gjitha këto që thamë ne kanë kundërargumente të atilla që ne të themi “ok, jemi akoma në fazë kur duhet të shohim për më tutje”. Siç thamë tre vjet më parë. Nga se u tërhoqëm? Nga frika? Jo. U tërhoqëm sepse argumentet ishin shtrëngues. Sado të thoshim ne “jo po shiko këtu”, ishin fjalë të pambështetura në infrastrukturë.

Sot kemi infrastrukturën e drejtësisë të ngritur, sot kemi infrastrukturën kundër pastrimit të parave, të ngritur dhe jo infrastrukturë kundër pastrimit të parave se edhe nuk na nxorën prapë, na thanë “keni bërë progres të madh, por prapë keni shumë për të bërë”, e kemi dëgjuar këtë kur ishim të vegjël, na e thoshin ca të tjerë. Jo kemi bërë progres aty, por ne kemi bërë aty gjëra që nuk i kanë vendet e tjera, kjo është e vërteta. Na kërkonin një ndryshim dhe i thonim “na e thoni kush e ka që ta marrim”, “jo po s’e ka njeri, por duhet ta bëni ju”. Nuk e ka. “Po shko kërkoja kryetarit të bashkisë, ndërmjetësuesit të real estate që t’i fusë në atë darën e manivalit”, thashë “t’ia kërkojmë njëherë këtij Eric Adams, ça do thotë”. “Nuk e ka asnjë vend” tha, “por do ta bëni ju, Shqipëria”. Ne e kemi pranuar që e kemi edhe në shqip atë shprehjen, çfarë thonë për të voglin, por ka një kufi, çdo gjë ka një kufi sepse vetëm për budallenj nuk na bën dot njeri./tvklan.al