Amnistia kalon në parlament, do të lirohen 600 të burgosur

20:17 06/12/2023

Votimi kërkon shumicë të cilësuar votash në parlament

Qeveria ka miratuar projektligjin për dhënien e amnistisë për 620 persona të dënuar me vendim të formës së prerë deri më datën 30 Nëntor 2023.

Ky projektligj për Amnistinë Penale i hartuar nga ministri i Drejtësisë Ulsi Manja iu dërgua parlamentit për tu votuar me shumicë të cilësuar dhe më pas presidentit për tu dekretuar me objektiv lirimin e këtyre të burgosurve para festave të fundvitit. Përfituesit kryesore nga kjo amnisti penale janë të miturit së bashku edhe me gratë e dhunuara.

“Nga kjo amnisti, nëse do të marrë votën e deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë përfitojnë rreth 600 persona të dënuar të cilët do të kenë mundësinë që t’i kalojnë festat e fundvitit pranë familjarëve të tyre. E theksoj, tashmë projektligji për dhënien amnistie është në Kuvendin e Shqipërisë.

Do të ndjekë procedurën parlamentare sepse është një projektligj që votohet me shumicë të cilësuar dhe pastaj lidhur me hyrjen në fuqi pasi të marrë votën e deputetëve, ne do të komunikojmë, sipas rregullores së Kuvendit, me Presidentin e Republikës që të ketë një dhënie pëlqimi paraprak për hyrjen në fuqi të këtij ligji.”

Nga kjo amnisti nuk përfitojnë të dënuarit për krime kundër njerëzimit, krime kundër jetës të kryera me dashje ku përfshihen vrasjet. Nuk përfitojnë ulje dënimi edhe ata që i janë shmangur ndjekjes penale dhe ata që detyrohen të deklarojnë pasurinë dhe subjektet që ndiqen nga Gjykata kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe hetohen nga SPAK.

