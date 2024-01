Amnistia penale në Kuvend, përfitojnë 600 të dënuar

Shpërndaje







15:53 23/01/2024

Zv.ministri i Drejtësisë në komision: Mes tyre, 10 gra e 10 të mitur

Në Kuvendin e Shqipërisë, nisi diskutimi për amnistinë penale, nga e cila do të përfitojnë lirinë 600 të dënuar. Zv.ministri i drejtësisë, Klajd Karameta gjatë raportimit në Komisionin e Sigurisë dha detaje për kategoritë e përfituesve.

“Të dënuar burra me vendim gjyqësor të formës së prerë me burgim deri në 3 vjet, të dënuara gra me dënim gjyqësor të formës së prerë me burgim deri në 4 vjet. Persona të dënuar burra të cilët në datën e hyrjes në fuqi të ligjit janë baraz ose mbi moshën 60 vjeç si dhe personat e dënuar me burgim të cilët në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë baraz ose nën moshën 18 vjeç.”

Nga kjo amnisti do të përfitojnë edhe gra, edhe të mitur.

“Përsa i përket numrit të grave që përfitojnë më rezultojnë 10, të mitur janë 10 që janë në Kavajë.”

Zv.ministri i Drejtësisë foli edhe për situtatën në burgje, për numrin e rënduar të të burgosurve që sipas tij, nuk është përgjegjësi e ministrisë që përfaqëson.

“Ministria e Drejtësisë me institucionet që ka, pra me JVP-të që ka në dispozicion jemi fundi i zinxhirit, pra ne jemi pritësa, ne nuk jemi vendimmarrës.”

Zv.ministri u bëri thirrje institucioneve të drejtësisë të konsiderojnë edhe dënimet alternative. Amnistia nuk kaloi për votim, pasi socialistët kërkuan një analizë më të detajuar.

“Unë besoj që duhet një analizë më e detajuar kur të vini herë tjetër zoti Karameta, pra me grupmosha dhe ça politike ndjek gjykata e prokuroria.”

Për miratimin në parlament, amnistia kërkon 84 vota. Socialistët i bënë thirrje deputetëve opozitarë të bashkojnë votat, në mënyrë që të dënuarit të mund të përfitojnë lirinë.

Klan News