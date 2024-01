Amnistia peng në parlament, 600 të dënuar festuan në qeli

21:20 01/01/2024

Lirimi pritet të bëhet nga Drejtoria e Burgjeve, vetëm pas botimit në Fletoren Zyrtare

Mbi 600 të dënuar që përfitojnë nga amnistia sipas projekt draftit të propozuar nga Ministria e Drejtësisë nuk kanë mundur të fitojnë lirinë natën e ndërrimit të viteve. Kjo për shkak se drafti ende nuk është miratuar nga parlamenti.

Propozimi i Ministrisë së Drejtësisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve pritet të votohet në parlament në nisje të sesionit të ri parlamentar. Të gjitha gjasat janë që amnistia të miratohet në fillim të muajt shkurt. Menjëherë sapo të botohet në fletoren zyrtare.

Drejtoria e Burgjeve sapo të hyjë në fuqi ligji do të nisë menjëherë punën për të liruar të gjithë personat që përfitojnë. Përmes kësaj amnistie, përfitojnë dhe përjashtohen nga vuajtja e dënimit, burrat e dënuar me burgim deri në 3 vjet ose çdo lloj dënimi tjetër më të butë, duke përfshirë gjobën ose një nga llojet e alternativave të dënimit me burgim, për dënime të dhëna deri në datën 30.11.2023, pavarësisht nga koha e mbetur nga dënimi.

Po ashtu përfitojnë meshkujt e dënuar me burgim, të cilëve, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, u ka mbetur pa vuajtur nga ky dënim deri në 3 vjet. Gjithashtu burrat e dënuar të cilët, në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë baras ose mbi moshën 60 vjeç.

Po ashtu përfitojnë femrat e dënuara me burgim, të cilave, deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, u ka mbetur pa vuajtur nga ky dënim deri në 4 vjet. Po ashtu gratë e dënuara, të cilat, në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë baras ose mbi moshën 50 vjeç. Po ashtu edhe personat e dënuar me burgim, të cilët, në kohën e kryerjes së veprës penale, kanë qenë baras ose nën moshën 18 vjeç.

Ndërkohë, amnisti nuk mund të përfitojnë të dënuarit për krime kundër njerëzimit, krime kundër jetës të kryera me dashje, ku përfshihen vrasjet. Nuk amnistohen ata që kanë kryer krime kundër shëndetit, krime seksuale, pengmarrësit, kundër moralit e dinjitetit, fëmijëve, martesës dhe familjes.

