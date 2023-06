Analistët fajësojnë Kurtin për çarjen e marrëdhënieve me SHBA

16:43 11/06/2023

Sadiku: E ka marrë të mireqenë besimin e dhënë nga ndërkombëtarët

Analistët politikë në Kosovë bëjnë përgjegjës Albin Kurtin për prishjen e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Europian. Sipas tyre, klasa politike e Kosovës e ka marrë të mirëqënë miqësinë e përhershme më aleatët ndërkombëtarë.

Arbonr Sadiku: Kosova në një farë forme, besimin e dhënë nga SHBA e ka marr si të mirëqenë dhe si një shabllon, i cili do të vazhdojë në vazhdimësi pavarësisht veprimeve tona të brendshme.

Profesori Dritëro Arifi thotë se rikuperimi i marrëdhënieve me Amerikën e BE-në mund të bëhet vetëm me formimin e Asociacionit.

Dritëro Arifi: Po Kosova e ka veç një obligim me e formu Asociacionin, nëse dëshirojmë me e formu, por kjo varet nga vullneti politik i elitës politike. Pra nëse ka vullnet, Kosova i rikuperon të gjitha problemet që i ka sidomos me ShBA dhe BE-në.

Por sipas Sadikut, me Kurtin rikuperimi i marrëdhënieve me SHBA dhe BE është i vështirë.

“Praktikisht unë mendoj që Kurti do ta ketë të vështirë që t’i rikuperoj dhe ta fitojë besimin e menjëhershëm të ShBA-ve, por në rast se arrin një marrëveshje konsideroj që të paktën Kosova nuk do të arrij që të dëmtohet më masën e caktuar.”

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian i ka kërkuar Kosovës që të shtensionojë situatën në veri të vendit, duke tërhequr forcat speciale dhe duke ribërë zgjedhjet në 4 komunat me shumicë serbe.

