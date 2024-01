Analistët në Kosovë: Dialogu, 6 muajt e parë vendimtarë

18:31 13/01/2024

Duhet avancim para se BE e SHBA të shkojnë në zgjedhje

Stërzgjatja e moszbatimit në kohë të marrëveshjes së arritur në Bruksel, mes Kosovës dhe Serbisë për analistët duhet të marrë fund brenda Qershorit të këtij viti. Ata e argumentojnë këtë me faktin se si Europa dhe SHBA hyjnë në një vit zgjedhor dhe se kjo do të kishte një ngadalësim të procesit të dialogut.

“Këto gjashtë muaj që po hymë tani janë vendimtare për ta finalizuar këtë fazë të këtij dialogu në mënyrë që të ecim pastaj tutje, sepse e thashë se në Qershor do të ketë zgjedhje për Parlamentin Evropian, në fund vit do të ketë zgjedhje presidenciale në ShBA dhe fokusi i liderëve të këtyre shteteve natyrisht do të jetë i drejtuar kah punët e tyre të brendshme.”

Por analisti Albinot Maloku, ka një pikëpamje tjetër.

“Tani a do të këtë përmbyllje të dialogut sivjet, konsideroj që nuk ka edhe këtu shenja që mund të ndodh kjo sivjet. Konsideroj që përmbyllje nuk do të këtë, mirëpo jetësim të marrëveshjes së pajtimit”.

Edhe pse e cilësojnë se ka pasur përparime për zbatimin e marrëveshjes, analistët theksojnë se është mirë që ky proces të përfundoj sa më shpejt pasi dialogu i stërzgjatur është duke e renduar përparimin e Kosovës dhe rregullimin e marrëdhënieve të saj edhe me BE-në.

