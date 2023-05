Analisti: Retorika e Berishës, jashtëzakonisht shqetësuese! Rezultati duhet parë në sy

14:40 16/05/2023

Analisti Ben Andoni ka folur sot në studion e Klan News për procesin zgjedhor.

Ai e cilësoi retorikën e ish-kryeministrit Sali Berisha si jashtëzakonisht shqetësuese pas shpalljes së rezultateve të 14 Majit.

“Jashtëzakonisht shqetësuese! Sepse në retorikën e Berishës dhe paraardhësit të tij zotit Basha, kjo është dhe nga baza e PD, përgjegjësia është edhe nëse marrim të mirëqenë që ty të kanë përvetësuar votën, tek e fundit jeni ju që e drejtoni një formacion. Duket se zoti Berisha është shmangur për këtë.”

Andoni thotë se Berisha dhe formacioni i tij duhet të përballen me rezultatin, të marrin përsipër përgjegjësitë që ju takojnë dhe të shohin ku qëndrojnë problematikat.

“Mua personalisht më ka shqetësuar retorika e tij, në gjithë këto ditë punën që duhet ta bëjë zyra e shtypit të tij e ka bërë zoti Berisha për të mbajtur një kanal të hapur të formacionit që ai përfaqëson. E them kështu sepse është lajm aspak i mirë për demokratët që “Bashkë Fitojmë”është nën ombrellën e Partisë së Lirisë dhe në një vend realisht demokratik kur opozita e ndjen ndryshimin duhet të bësh një dalje protokollare. E para duhet të shikosh rezultatin në sy, e dyta t’u kërkosh falje njerëzve të tu dhe e treta të tregosh të gjitha parregullsitë që ti mendon. Ju e dini shumë mirë që zoti Rama erdhi në fuqi nëpërmjet zotit Meta. Socialistët që atëherë në fuqi dhe në vend që të bjerren, socialistët po marrin pushtet.”

Fushatën zgjedhore e konsideroi jo në standardet e duhura demokratike.

“Do mundeshin të organizonin zgjedhje me standarde më të larta demokratike se ato që u bënë, zoti Rama dje topin e kaloi te KQZ, edhe pse mendoj se ata si administratë zgjedhore kanë lënë shumë për të dëshiruar, një përgatitje jo adekuate me momentin kur do futeshin në zgjedhje, një pjesë e pajisjeve kanë ardhur shumë vonë. Në të gjitha këto unë besoj që KQZ dhe PS me narracionin e vet mund të ngrinte një lloj standardi më të lartë demokratik. I takonte mazhorancës, të bënte që kandidatët të ishin përballë njëri-tjetrit.”

Teksa bëri një krahasim mes dy forcave më të mëdha politikë në vend, Andoni tha se socialistët janë më të organizuar.

“Kur nuk i organizon mirë Primaret ke një zhgënjim shumë të madh dhe për standardin fals, këtu personalisht më rezulton që janë false. Po të shohësh rastin e Shkodrës duket që megjithëse zoti Spahia kishte peshën më të madhe ndaj kandidaturave të Primareve duket se nuk e ka pasur mbështetjen e tyre në këtë moment ashtu si në vendet e tjera. Njerëzit që kanë qenë në Primare nuk kanë qenë të mobilizuar, po ta shihni zonjën Spiropali ka 8 muaj në Shkodër, zoti Balla në Fier apo Gjiknuri në Elbasan. Zoti Berisha po merret me pjesën makro, zoti Mazniku që është truri elektoral statistikor i PS-së, ai ka filluar që sot të merret me projeksionet e vitit 2025.”/tvklan.al