Analiza e punëve të Bashkisë Tiranë, Rama: E pamundur të mos mendosh “paç fatin e lali Erit”

12:15 13/03/2023

“Synimi, piramidë shtetërore të pagave e cila duhet të jetë klasike”

Teksa merr pjesë në prezantimin e punëve të Bashkisë Tiranë, kryeministri Edi Rama është shprehur se e ka të pamundur të mos mendojë dhe të thotë me vete: Paç fatin e lali Erit.

Po ashtu, kryeministri Rama gjatë fjalës së tij e ka vënë theksin tek rritja e pagave për të cilat ka thënë që synimi është që është të krijohet një piramidë shtetërore të pagave, e cila sipas Ramës duhet të jetë klasike.

Edi Rama: Ka një sërë profesionesh të tjera që janë të domosdoshme, me këtë ne duhet të ju themi më të mirëve që nuk keni pse të mendoheni 2 herë se ku e keni vendin se mjafton që ju të ja ofroni këtij vendi aftësitë më të mira dhe për ju ka një vend dhe ka një pagë. Qëllimi fundor nuk është që të krijojmë 2 shtresa, ne duam që t’i sjellim të gjitha këto në një piramidë shtetërore të pagave e cila duhet të jetë klasike.

Duke bashkuar nga njëra anë, njerëzit me aftësi, me profesione të veçanta, nga ana tjetër sektorin privat. Nga ana tjetër, gjithë mbështetjen e nevojshme në të gjithë sektorët prioritarë dhe natyrisht Bashkia e Tiranës është sektor prioritar i veçantë se të kesh qenë kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe të shohësh këtë prezantim e ke të pamundur të mos thuash me vete: Paç fatin e lali Erit. Përgëzoj dhe Erionin për drejtimin, për punën dhe për optimizmin e tij të pashërueshëm./tvklan.al