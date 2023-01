Analizë për vitin 2022, Xhaçka: Vlerësimi më i lartë nga BE për politikën e jashtme

Shpërndaje







12:59 07/01/2023

Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka në një konferencë për shtyp me Kryenegociatoren Majlinda Dhuka bëri një bilanc të politikës së jashtme të Shqipërisë për vitin 2022.

Xhaçka tha se ndër vlerësimet e Bashkimit Evropian për vendin sa i takon vitit që kaloi, më i larti i takon politikës së jashtme. Ajo theksoi se hapja e negociatave për anëtarësim në BE dhe qëndrimi i Shqipërisë në shumë çështje globale është vlerësuar nga partnerët europianë dhe amerikanë.

Xhaçka: Teksa shoh bilancin e punës së bërë në 12 muajt që lamë pas, 2022-i ka qenë një vit arritjesh të paprecedenta për politikën e jashtme. Ishte viti që konfirmoi pjekurinë dhe profesionalizmin që ka arritur diplomacia shqiptare, zëri i të cilët ka kaluar kufijtë e rajonit ku Shqipëria ka luajtur përherë një rol konstruktiv duke u bërë aktor i respektuar nga partnerët, aleatët dhe vendet mike në mbarë arenën globale do thosha.

2022-i u hap me marrjen për herë të parë të mandatit pas 65 vjetësh të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. E gjithë fushata e lobimit ishte një sfidë e madhe për ne pasi ishte hera e parë, ndërkohë që ka vende që janë ulur disa herë në këtë pozicion dhe e gjejnë të vështirë si eksperiencë. Sot themi se jemi krenarë me atë që kemi arritur, sepse edhe pse një vend i vogël me shërbim të jashtëm modest krahasuar me vendet e tjera kemi pasur një performancë që është vlerësuar nga partnerët europianë dhe amerikanë. Duke dhënë kontribut në çështjet e sigurisë globale në respekt të vlerave të demokracisë, politika e jashtme e Shqipërisë ka fituar edhe më shumë respekt. Siç e dini axhenda jonë në Këshillin e Sigurimit u dominua nga aktiviteti i ngjeshur në bashkëpunim me SHBA-të për Ukrainën.

Kontributet për çështjet prioritare të caktuara në programin tonë, aktivizimi në debatet e Këshillit për ccëshjet me interes të drejtpërdrejtë si Kosova dhe Bosnje Hercegovina. Vëmendje i është kushtuar dhe Lindjes së Mesme dhe tema të tjera delikate që shkojnë deri në Afrikë, të drejtat e njeriut, barazia gjinore e shumë çështje të tjera. Sot më lejoni të falënderoj të gjithë punonjësit e shërbimit të jashtëm sepse puna ka qenë e madhe dhe e jashtëzakonshme.

Në mes të vitit kishim dhe një ngjarje goxha të madhe që është hapja e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, në fakt është një ngjarje që duhet të kishte ndodhur më herët por u shty për arsye që nuk ishin në dorën tonë. E rëndësishme është që për ne sot rruga është e hapur dhe po punojmë në këtë fazë për plotësimin e piketave për konferencën e dytë ndërqeveritare.

Krahas realizimit të piketave hapëse, Ministria e Jashtme do vazhdojë të forcojë dialogun me vendet anëtare dhe Komisionin Europian. Bashkëpunimi më i ngushtë do jetë dhe me Presidencën suedeze të Këshillit Europian dhe atë spanjolle.

Raporti i KE për vitin 2022 vlerësoi qartë se pavarësisht sfidës së trefishtë ka pasur vendosmëri në reformat që lidhen me axhendën e integrimit. Ndër vlerësimit e Komisionit Evropian ai i politikës së jashtme të Shqipërisë është më i larti. Shqipëria vlerësohet se ka bërë një progres të mirë dhe përgatitje në fushën e politikës së jashtme. Votën tonë në pezullimin e Rusisë në Këshillin e Sigurimit dhe ky qëndrim prijës vlerësohet nga BE si një sinjal i fortë i zgjedhjes strategjike për anëtarësim në BE dhe rolit të Shqipërisë si partner i besueshëm./tvklan.al