Ancelotti: Kemi sulmuesin më të mirë në botë

23:55 27/08/2022

Trajneri i Real Madidit Karlo Ançeloti shpjegoi se disa sulmues nuk mund të gjejnë një vend në formacion, sepse luan bomberi më i mirë i botës, Karim Benzema. Ai tha se nuk ka në plan që të bëjë përforcime, pasi ka gjithë futbollistët e nevojshëm në organikë.

“Nuk është se unë nuk besoj te Mariano Diaz. Besoj tek ai, por duhet theksuar që ne kemi sulmuesin më të mirë në botë në ekip, kështu që është më e komplikuar për atë të luajë se sa për të tjerët. Ne kemi një ekip me plot resurse. Nëse Marko Asensio largohet, ne nuk do të firmosim me asnjë, sepse nuk kemi nevojë”.

Benzema u përzgjodh si Lojtari i Vitit nga UEFA, ndërsa tekniku italian si më i miri në kategorinë e tij. Reali fitoi sezonin e shkuar La Liga-n dhe Champions-in. Tekniku i “Los Blankos” analizon edhe gjendjen e ekipit para sfidës ndaj Espanjolit.

“Kros është rekuperuar mirë. Kemi mungesat e Naços, Odriozola-s, Vajelos, që kanë pasur probleme. Na pret një ndeshje ndaj një rivali që e humbëm vjet kështu që duhet të luajmë mirë”.

Ançeloti foli edhe për Luka Modriçin dhe 10 vitet e tij te “Los Blankos”. Sipas italianit, mesfushori kroat ka gjetur vendin më të mirë për të treguar cilësitë e tij.

