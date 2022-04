Ancelotti: Më shum vuaj, më i lumtur jam

12:44 13/04/2022

Trajneri i Real Madridit analizon fitoren në “Bernabeu”, Tuchel i inatosur me arbitrin për sjelljen e pavend

Trajneri i Real Madridit Carlo Ancelotti i mbijetoi edhe një ndeshjeje drithëruese në “Bernabeu”, ku skuadra e tij u mund 2-3, por siguroi kualifikimin në gjysmëfinalet e Ligës së Kampioneve. Pesë javë më parë, “Los Blancos” eliminuan PSG-në edhe pse ishin me dy gola disanvatazh, duke fituar 3-1 sfidën e kthimit.

“Më shumë vuaj, më i lumtur jam. Patëm disa vështirësi pasi rezultati shkoi në 0-2. Mendoj se kjo ndikoi për keq psikologjikisht. Si mund ta shpjegoj këtë? Magjia e këtij stadiumi i ndihmon lojtarët dhe ekipin që kurrë mos të dorëzohen”.

Trajneri i Chelsea, Thomas Tuchel vlerësoi paraqitjen e bërë nga skuadra e tij, edhe pse shprehu zhgënjim për rezultatin.

“Lojtarët e mi janë shumë të zhgënjyer dhe krenarë në të njëjtën kohë, sepse ne luajtëm një lojë fanastike. E merituam atë çfarë dhamë në fushë. Ne shënuam katër gola. Kishim shanse të mëdha që të shënonim edhe më shumë. Por ishim të pafat. Kjo është arsyeja se përse ne jemi të zhgënjyer. U zhgënjeva me arbirin. E pashë duke qeshur me Ancelotti, kur ekipi im kishte dhënë zemrën në fushë. Shumë moment i papërshtatshëm. Ia thashë këtë arbitrit!”

Real Madridi do të përballet ose me Manchester City, ose me Atletico Madridin në gjysmëfinale. “Qytetarët” fituan sfidën e parë me rezultatin 1-0 në “Etihad Stadium”.

Klan News