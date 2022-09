Ancelotti pret një ndeshje të fortë

23:46 05/09/2022

Trajneri i Real Madridit mendon se Celtic do të bëjë një lojë sulmuese në sfidën e ligës së kampioneve

Trajneri Carlo Ancelotti pret një ndeshje mjaft të fortë kundër Celtic-ut në transfertë.

Italiani asnjëherë nuk ka fituar në stadiumin “Celtic Park”, edhe pse ka arritur suksese në të gjithë Europën.

Ai vë në dukje faktin që në impiant krijohet një ambient fantastik, e kënaqet nga fakti që “Galaktikët” do të luajnë aty.

Carlo Ancelotti: Celtic nuk do ta ndryshojë stilin dhe sjelljen e vet në fushë. I pëlqen që të luajë në sulm. Nuk shqetësohemi që do të mbrojmë, sepse e bëjmë mirë. Një nga çelësat e sezonit të shkuar ishte mbrojtja e mirë. Duhet të sulmojmë mirë e mbrojmë mirë! Këtë do të bëjmë ndaj tyre!

Ancelotti shtoi se Grupi F, ku bëjnë pjesë edhe Shahtjori dhe Lajpcigu nuk ka për të qenë i lehtë.

Trajneri Ange Postecoglou tha se Celtic-u nuk do ta ndryshojë stilin e lojës edhe pse kundër do të ketë kampionët në fuqi të Ligës së Kampioneve, Real Madridin.

Australiani mendon se ndeshja do të shërbejë për të parë nivelin e ekipit të tij, e po ashtu ai do të shijojë mundësinë që i jep kompeticoni për t’u përballur me një nga ekipet më të famshme dhe të suksesshme të Europës.

Celtic-u vjen pas fitores 4-0 kundër rivalëve të Gllasgou Rangers.

