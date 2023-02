Ancelotti shton sukseset te Real Madrid

18:40 12/02/2023

Periudha e dytë te madrilenët është me suksesshme

Carlo Ancelotti kalon veten në përvojën e dytë te Real Madrid. Skuadra e drejtuar prej tij fitoi me rezultatin 5 – 3 finalen me Al Hilal.

Trajneri italian numëron 5 trofe pas suksesit në Botërorin e Klubeve, një më shumë se në periudhën e parë nga 2013 deri në 2015 me madrilenët. Një situatë që shton besimin që do të kenë të tjera arritje.

“Ky titull na jep shtysë për t’u përgatitur mirë për pjesën e mbetur të sezonit dhe kemi te forcat tona”, u shpreh ai.

Real është ende në garë në kampionat, në Kupën e Mbretit dhe Champions. Nëse arrin t’i marrë këto trofe Carlo Ancelotti do të kalonte Zinedine Zidane, i cili ka fituar 11 në rolin e trajnerit me madrilenët. Suksesin më të madh e pati Miguel Munoz, 14 tituj me Real Madrid në vitet 60’-70’.

