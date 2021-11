Andi i fyer nga Dea, pas kërcimit me Albionin: Nuk do bëj takim romantik, do e respektoj si shoqe - Tv Klan

Andi i fyer nga Dea, pas kërcimit me Albionin: Nuk do bëj takim romantik, do e respektoj si shoqe

17:18 30/11/2021

Rei vazhdon xhelozinë për Dean: Nuk e pranoj që të puthet me një djalë tjetër, kam fakte por..

Rei nuk është tërhequr nga deklaratat e tij të bëra gjatë spektaklit të së hënës, në Love Story. Edhe në dhomën e kuqe ka thënë se ndihet xheloz për Dean, e cila u puth në buzë me Albionin në takimin e tyre të parë.

Rei: Unë nuk e toleroj dot, jam një djalë shqiptar, me mentalitet shqiptar. Djemtë shqiptarë nuk e pranojnë dot që një vajzë të puthet me një djalë tjetër dhe unë ta shoh si të dashur. Nuk po dal me atë ta kem si shoqe. Puthjen ma ka dhënë, po jo na kamera, por jo në kamera se unë kam dashur. Albioni është futur në një vorbull shumë të madhe të Deas.

Albioni: Rei, nuk mu duk burrë, siç e tha ai me dy rr. Nuk besoj se puthja nuk ka ndodhur. Nuk besoj se do ketë ndonjë fakt.

Rei po ashtu i qëndron fjalëve të tij se është puthur me Dean jashtë kamerave, por kur i kërkohet që të publikojë faktet ai thotë se nuk do t’i publikojë kurrë.

Rei: E para për sa tha që nuk është burrë, burri tregohet dhe ja faktoj në të gjitha gjërat që do ai. Burri nuk i nxjerr faktet se unë nuk dal dot nga karakteri dhe të nxjerr faktet. Nuk do ta bëj kurrë në jetë që të ulë një femër para të gjithë publikut. Faktet janë të nxjerrësh fotot. Unë çfarë ndjeva ja thash, unë kryqin ja bëra. Po të doni vazhdoni unazat i keni nga unë.

“Dil përjashta, je askushi”, Dea dhe Rei vijojnë përplasjen pas puthjes

Xhelozia e Reit për puthjen që Dea shkëmbeu me Albionin, vazhdon të jetë mollë sherri mes saj dhe Reit. Ky i fundit në programin e sotëm në “Talk Love Story” në Tv Klan tha se nuk e toleronte dot këtë gjë, duke shfaqur shenja xhelozie.

Por Dea iu përgjigj duke i thënë që nëse nuk i pëlqente mund të lindte programin, pasi ai është askushi për të gjykuar veprimet e saj.

Dea: Unë ta thash dhe dje, nëse nuk e pranon dot dil përjashta.

Rei: O Dea, t a thash edhe njëherë. Nuk je ti askushi që të më thuash mua dil për përjashta. Je askushi.

Dea: Edhe ti je askush të më thuash mua mos u puth.

Rei: Po unë nuk të thash mos u puth, ore vazhdo. Se ka një batutë, o Sazan po ç’punë kam unë le të bëjnë çfarë të duan. Vazhdoni.

Ndërkohë moderatori Eni Shehu, i është rikthyer edhe njëherë deklaratave të Reit, i cili ka thënë se është puthur me Dean. Shehu mohoi që një puthje mes tyre të ketë ndodhur, pasi siç tha ai grupi i xhirimit nuk e konfirmon një gjë të tillë.

Por Rei është shprehur se ka ndodhur jashtë kamerave dhe jashtë xhirimeve.

“Do të jem i pari dhe i fundit”, Dea i kthehet Albionit: Çfarë problemi ka të puth dikë tjetër?

Takimi i parë i Deas dhe Albionit, i transmetuar mbrëmjen e djeshme në “Love Story” nisi me raki rrushi nga Skrapari si një dhuratë e Deas për Albionin. “Qershia mbi tortë” e këtij takimi ishte rrëmbimi i puthjes së parë në buzë mes njëri-tjetrit.

Ditën e sotme në “Talk Love Story” në Tv Klan është diskutuar pikërisht për këtë takim dhe ka qenë Albioni ai që ka dëshmuar se Dea nuk do të puthte asnjë njeri tjetër në takim, kjo pasi fronistja zgjodhi për takimin e radhës Andin.

Daniela: M’u duk sikur i vinte keq për Andin ngaqë unë e “masakrova” deri diku Andin me shumë terma të ndryshëm.

Albioni: Unë jam shumë xheloz, por të shoh si do të sillet Dea në takim. Ajo nuk do të puthë asnjë tjetër dhe unë do të jem i pari dhe i fundit.

Eni: Si të duket pozicioni i fronistes pas komenteve, i parehatshëm?

Dea: Nuk i kisha ndjerë gjembat, tani po filloj të ndjej sikletin. Unë Andin nuk e zgjodha se më erdhi keq për të, por sepse Andi e meritonte që të kishte një takim me mua.

Daniela: Më pëqen shumë këmbëngulja jote Albion ndaj Deas.

Algerti: Këtu kemi ardhur për t’u njohur dhe kjo nuk do të pengojë askënd për t’u puthur apo mos t’u puthur.

Dea: Më vjen shumë keq, Albion, por nëse në një moment tjetër detyrimisht do të ndodhë një puthje, më fal. Çfarë problemi ka? Nëse unë e ndjej të puth dikë tjetër është krejtësisht normale.

“Më dha trëndafilin, ndërsa Albionin e puthi sërish në skenë”, Andi zhgënjehet nga Dea

Mbrëmë në spektaklin e “Love Story” në Tv Klan iu dha mundësia që të kërcenin së bashku Deas dhe Albionit, të cilët patën një kërcim mjaft romantik shoqëruar me puthje dhe përqafime.

Andi ishte i pari që u prek nga ajo skenë, i cili erdhi me vrap në dhomën e kuqe dhe dha një deklaratë mjaft të fortë, ku dukej se kishte vendosur që me Dean të kishte vetëm një raport shoqëror pas asaj që kishte parë dhe ndjerë në ato momente.

Daniela: Kur unë kërkova takimin me Rein dhe pashë që Dea u çua duke përqafuar Albionin, duke u puthur në skenë, më erdhi shumë keq për Andin. Ajo i dha trëndafilin dhe s’mund ta injorosh në atë mënyrë.

Andi: Është një mungesë respekti dhe ofendimi ndaj meje t’i japësh trëndafilin një djali dhe më pas të dalësh në vallëzim duke kërcyer dhe u puthur me një person që i ke dhënë një puthje në takim të parë. I them Deas se mund të bëj një takim shoqëror, por jam vërtetë i zhgënjyer.

Mendoj se nga pjesa e vallëzimit, pashë se Dea dhe Albioni janë më shumë të afruar se duhet. Nuk mendoj se Dea për momentin është e gatshme për të njohur dikë tjetër.