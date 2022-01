Andi i rrëfehet Danielës: Hapa Instagram fals për t’i shkruar një vajze që e pëlqeja shumë

21:40 10/01/2022

Buzë detit dhe zjarrit, Andi dhe Daniela kanë zhvilluar takimin e tyre të radhës. Që në fillim konkurrenti ka thënë se e ka zgjedhur këtë vend që Daniela të jetë e vërtetë me të, pasi mendon se në një vend romantik dhe ajo mund të ndihej më e qetë dhe të fliste lirshëm.

Por edhe pse Andi kishte menduar gjithçka, sërish nuk arriti dot që të zbulonte një Daniel tjetër përveç asaj “kryeneçes”, siç edhe ai vetë i tha.

Edhe pse konkurrenti priste rrëfime nga Daniela, ishte kjo e fundit që kërkoi që të dëgjonte për të shkuarën e tij.

Daniela: Ke pasur ndonjë lodhje që nuk e ke treguar ndonjëherë, ndoshta dhe s’ia ke thënë kurrë asaj vajzës që e do.

Andi: Kam pasur një pëlqim… nuk dija si t’ia shprehja. Hapa një Instagram fals dhe i shkruaja gjithmonë. I shkruaja si ishte veshur, ku kishte qenë në plazh. Ajo çuditej. Ishim bashkë dhe kur shkoja në shtëpi i shkruaja.

Daniela: Po si e fshihje atë pjesën e pëlqimin.

Andi: Po jo të gjithë janë aq të guximshëm sa ta thonë në fillim.

Daniela: Domethënë ti nuk ke guxim.

Andi: Unë jam shumë i guximshëm, por është ndryshe ajo situatë. Pasi thua të prish shoqërinë, po sikur ajo mos të pranojë. Aty ngeli çdo gjë, nuk u zbulua ai imazhi…

Daniela: Kjo historia jote është tipike e meshkujve shqiptarë, që kanë frikë ta humbin humbin shoqërinë për një dashuri.

Andi: Kam arritur në një pikë që kërkoj t’i japë vetes një mundësi shumë të mirë.

Daniela: Me mua sigurisht.

Andi: Patjetër, përderisa jemi këtu.

Pas këtij rrëfimi nga Andi, Daniela nuk u ndal dhe hapi një tjetët temë atë të xhelozisë.

Daniela: Do ishte Andi xheloz nëse unë do puth një djal tjetër përsëri?

Andi: Xheloz, patjetër do bëhem xheloz. Përderisa dal do të thotë që kemi të dy një interes për njëri-tjetrin. Nuk dua të bësh pishman për gjërat e tura. Në momentin që e bën duhet të thuash, e bëra.

Daniela: Unë normalisht e kam prnuar dhe e kam thënë që e bëra dhe doja ta bëja. Kam shprehur një farë pendese jo nga ana ime, por nga ana e familjarëve të mi. Duke parë se si është gjykuar nga jashtë janë ndjerë keq.

Andi: Puthja për mua shpreh më shumë gjëra se sa kontaktet e tjera. Shpreh një ndjesi.

Por sërish fronisjta nuk u kënaq as me pyetjen për xhelozinë dhe kërkoi nga konkurrenti që të tregonte se si ishte për të vajza ideale.

Daniela: Si e ke përfytyruar vajzën ideale për ty. A përshtatem unë me të?

Andi: Gjithmonë e kam ëndërruar brune, të ketë sytë si të tuat.

Daniela: Domethënë qenkam unë.

Pas takimit buzë detit dyshja shkoi në restorant dhe teksa shprehën se janë ndjerë në këtë takim, Andi i dhuroi fronistes një trëndafil për të bërë akoma më romantike situatën.

Më tej ata nisën planet për takimin e tretë dhe Andi premtoi se nëse nga fronistja do të merrte një trëndafil, ai do t’i dërgonte çdo ditë nga një buqetë me lule. E ndërsa për një puthje mes tyre duket se do presim gjatë./tvklan.al