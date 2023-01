Andrew Bode në kërkim për vrasjen e Edmond Papës

Shpërndaje







20:41 04/01/2023

44 vjeçari dyshohet se është ekzekutori i biznesmenit. Ai u zbulua nga kamera e një lavazhi

Andrew Bode, 44 vjeç, personi që shihni në këtë foto me origjinë nga Berati, dyshohet të jetë ekzekutori i Edmond Papës në 16 Dhjetor në zonën e Selitës në Tiranë. Mësohet se ai e ka emrin e tij të dytë, teksa më herët ka mbajtur emrin Edvin Bode, por për shkak të problemeve me drejtësinë e e ka ndërruar para disa vitesh. Pak ditë më parë u arrestua Albano Velo në cilësinë e vëzhguesit, ndërsa Bode kërkohet nga blutë në cilësinë e ekzekutorit. Burimet e policisë shprehen se mund të jetë larguar jashtë vendit në mënyrë ilegale pasi në sistemin TIMS nuk figuron të ketë kaluar kufirin.

Bode ka mbërritur për të ekzekutuar Papën me një mjeti tip “SMART” të cilin e kishte marrë me qira. Ai gjithashtu shfaqe edhe në makinën tip “AUDI” të cilën Albano Velo e kishte dërguar në një lavazh për ta larë.

Pasi ka ekzekutuar Papën, Bode është larguar me makinën “AUDI”, dhe mjetin tip “Smart” e ka lënë në afërsi të vendit të ngjarjes. Së bashku me Albano Velon, ata pas ngjarjes kanë shkuar në një pikë karburanti në Astir. Ndërsa me 17 Dhjetor, Bode është rikthyer në vendin e krimit për të marrë makinën “SMART” që e kishte parkuar.

Edhe pse ende nuk ka një motiv të qartë për policinë, vrasja e Edmond Papës dyshohet si hakmarrje ndaj vrasjes së Aleksandër Sadikajt. Ky i fundit kishte njohje me Boden që ndodhet në kërkim dhe Velon të arrestuar.

Klan News