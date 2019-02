Angela Merkel mbyll Facebook-un

Mbyllja e Facebookut erdhi përmes një videoje të postuar në median sociale. Aty Angela Merkel deklaroi, se “ju e dini, që nuk jam më kryetare e partisë CDU, dhe prandaj do ta mbyll faqen time të Facebookut”. Në Dhjetor Merkelin e zëvendësoi Sekretarja e Përgjithshme, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Në të njëjtën kohë Merkel falënderoi ndjekësit e saj në Facebook për “mbështetjen e madhe”. Megjithatë ju mund të vazhdoni ta ndjekin punën time si kancelare, tha Merkel. Për këtë është përgjegjëse faqja e qeverisë gjermane në Facebook. Mbështetësit mund të më ndjekin edhe në Instagram, u shpreh kancelarja.

Më shumë se 2.5 milionë vetë e kishin klikuar me “pëlqim” faqen e kancelares Merkel, që kishte lënë kështu pas presidentin Macron, i cili ka vetëm 2,3 milionë ndjekës në Facebbok, apo kryeministren Theresa May me 503.000 ndjekës. Në faqen e Facebookut të kancelares krahas punës si kancelare postoheshin edhe informacione private për politikanen 64-vjeçare. Për shembull që Merkel dëgjon me shumë dëshirë muzikën e Richard Wagnerit, grupi më i preferuar muzikor i saj janë Beatles. Një nga ëndrrat kancelares është që të udhëtojë me trenin transsiberik nga Moska në Vladivostok.

Më 22 janar ishte një politikan tjetër i njohur gjerman, kryeministri i landit të Saksonisë-Anhalt, Rainer Haseloff që u largua nga Facebook, ndërkohë në fillim të janarit ishte politikani i Gjelbër, Robert Habeck që u largua nga twitteri./DW