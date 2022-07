Angelina Jolie me të bijën ndjekin “Maneskin”

22:20 10/07/2022

Aktorja ndodhet në Romë për xhirimin e filmit

Askush nuk do të besonte se ylli hollivudit Anxheline Zholi do të ishte një fanse grupit më të ri italian të muzikës rok and roll Maneskin Aktorja e njohur, u shkëput për pak orë nga xhirimet e filmit “Pa Gjak” dhe ndoqi një koncertin e Maneskin të mbajtur në Romë.

Dhe ajo nuk ishte vetëm. Në zonën VIP ajo shoqërohej nga e bija e saj, Shajlah, që ngjan si një shkrirje e ADN-së mes nënës së saj dhe babait, aktorit Brad Pitt.

Ato shfaqen të dyja bashkë duke kaluar disa çaste dëfrimi dhe pse druhen se mos fiksohen kamerat e shumta. Koncerti i Maneskin u ndoq nga 70 mijë persona, e ashtu si dhe në koncertet e tjera nuk ka harruar që të japë një mesazh presidentit rus Vladimir Putin.

