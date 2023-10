Angelin Preljocaj në “Opinion”: Prindërit flisnin gjithmonë shqip në familje

23:54 17/10/2023

Angelin Preljocaj është një ndër koreografët më të mëdhenj në arenën ndërkombëtare. Ai lindi në Francë, por kurrë nuk e harroi origjinën e tij, Shqipërinë. Në një intervistë për gazetarin Blendi Fevziu, në “Opinion”, Preljocaj rrëfeu se Shqipëria kishte qenë gjithnjë prezente në jetën e tij. Prindërit flisnin vetëm shqip në familje e po ashtu dëgjonin edhe muzikë folklorike. Ai rrëfen edhe momentin kur vizitoi për herë të parë Vermoshin…

Blendi Fevziu: Çfarë perceptimi keni pasur për Shqipërinë në jetën tuaj?

Angelin Preljocaj: Shqipëria ka qenë shumë e pranishme…

Blendi Fevziu: Në familje…

Angelin Preljocaj: Po, në familje.

Blendi Fevziu: Prindërit flisnin vetëm shqip?

Angelin Preljocaj: Prindërit flisnin vetëm shqip, por unë s’e flas mirë shqipen dhe ndihet theksi.

Blendi Fevziu: Por Shqipëria ka qenë e pranishme në fëmijërinë tuaj?

Angelin Preljocaj: Po, shumë e pranishme. Shumë e pranishme, si fillim me anë të muzikës. Prindërit e mi dëgjonin muzikë folklorike.

Blendi Fevziu: Muzikë folklorike shqiptare. Është interesante muzika folklorike shqiptare në nivel ndërkombëtar?

Angelin Preljocaj: Po. Në nivel ndërkombëtar nuk di të them, por tek unë ka luajtur rol të rëndësishëm në formimin tim dhe në krijimin e personalitetit tim.

Blendi Fevziu: Ka ndikuar edhe në frymëzimin tuaj.

Angelin Preljocaj: Patjetër.

Blendi Fevziu: Po më pas, morët informacione mbi Shqipërinë apo vetëm ç’mësonit nga bisedat me prindërit tuaj?

Angelin Preljocaj: Në atë kohë kisha pak informacion. Ndodhte që njerëz të cilët arrinin të largoheshin nga Shqipëria, vinin për dy-tri ditë tek prindërit e mi. Ishin kalimthi. Por ishte e çuditshme, sepse njerëzit që vinin, tregoheshin diskret. Vinin në shtëpi në fshehtësi, nuk i njihnim, as prindërit e mi nuk i njihnin. Por lidheshin me ta nëpërmjet të njohurve të përbashkët.

Blendi Fevziu: Nga të tjerët?

Angelin Preljocaj: Pra, vinin në shtëpi. Unë nuk i njihja. Trokisnin në derë dhe prezantoheshin si të afërmit apo kushëriri i dikujt që e njihte babai apo një familjar i tij.

Blendi Fevziu: Shtëpia juaj shërbente si bazë për ata që largoheshin nga Shqipëria në atë periudhë.

Angelin Preljocaj: Po. Çdo herë befasohesha nga këta njerëz që vinin nga një vend misterioz, i panjohur, por që ishte vendi im. Vendlindja e prindërve të mi. Befas krijohej njëfarë mitologjie për një fëmijë në atë moshë, siç isha unë, kur shihja këtë tablo.

Blendi Fevziu: Herën e parë keni ardhur në vitin 1993 ose 1994. Cila ka qenë përshtypja juaj në atë kohë?

Angelin Preljocaj: Ndieja njëfarë afrimiteti, ndjeshmëri, vëllazëri edhe me njerëz që nuk i njihja fare, me ata që takova në Tiranë, ndonëse ishte paksa misterioze, sepse nuk i njihja fare këta njerëz. Kur pata rastin të çoja prindërit në Vermosh për të vizituar fshatin e babait tim, atje ndjeva një emocion të papërshkrueshëm.

Blendi Fevziu: E keni vizituar edhe Vermoshin në atë kohë?

Angelin Preljocaj: Po.

Blendi Fevziu: Që ndodhen 7-8 orë larg, apo jo

Angjelin Preljocaj: Po. Por në atë kohë Sali Berisha më vuri në dispozicion një helikopter për të më çuar atje.

Blendi Fevziu: Pra, keni shkuar me helikopter, por Vermoshi është i mahnitshëm.

Angelin Preljocaj: Po, është i mahnitshëm dhe atje takova të afërmit e mi që nuk i njihja dhe nuk i kish parë kurrë. Ishte tronditëse, sepse nuk i kisha parë kurrë, por i njoha. Dhe kjo ishte e çuditshme.

Blendi Fevziu: Pra, takuat familjarë që nuk i kishit parë kurrë?

Angelin Preljocaj: po, ishte mallëngjyese.

Blendi Fevziu: Le të kthehemi edhe njëherë te tema e festivalit. Çfarë keni propozuar?

Angelin Preljocaj: Kam propozuar një kompani italiane që quhet alterbaleto. Ne do të bëjmë hapjen me një spektakël që titullohet “Gravité”. Kjo shfaqje do të jetë shumë abstrakte, por në të njëjtën kohë edhe konkrete. Sepse flet për gravitetin. Graviteti është diçka që pësojmë të gjithë. Për të ndenjur në këmbë duhet të luftojmë me gravitetin. Dhe në të njëjtën kohë është mjaft abstrakte, pasi të lejon të reflektosh në këndvështrimin shkencor./tvklan.al