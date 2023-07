Angli – Spanjë, finalja e Europianit U21

17:30 06/07/2023

Përsëritet përballja e vitit 1984

Angli – Spanjë do të jetë finalja e Europianit të 21-vjeçarëve. Sfida do të luhet të dielën në Batumi. Anglia eliminoi Izraelin duke e mundur me rezultatin 3 – 0.

Të dy ekipet ishin në të njëjtin grup në këtë turne që po zhvillohet në Gjeorgji dhe Rumani. Spanja mundi thellë 5 – 1 Ukrainën. Në fazën e grupeve barazuan 2 – 2. Ukrainasit patën një paraqitje të jashtëzakonshme deri në këtë pikë të aktivitetit, ndërsa në çerekfinale eliminuan Francën, një nga favoritet për të marrë trofeun.

Përballja Angli – Spanjë është një përsëritje e finales së vitit 1984 ku triumfuan anglezët. Për spanjollët që kërkojnë titullin e gjashtë kontinental për t’u bërë ekipi me më shumë trofe, është edhe një mundësi revanshi.

