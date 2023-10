Anglia fiton 3-1 me Italinë

23:44 17/10/2023

Kane dhe Rashford shënojnë për “3 Luanët”

Anglia fitoi 3 – 1 me përmbysje me Italinë takimin kualifikues të Europianit. Miqtë shënuan të parët me Scamacca, por Kane barazoi rezultatin që në pjesën e parë.

Në të dytën Rashford dhe sërish Kane vendosën suksesin e Anglisë që mban kreun e renditjes me 16 pikë pas 6 ndeshjesh. Italia është e treta pas aq sfidash, por me 10 pikë.

Tv Klan