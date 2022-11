Ankesa e banorëve në “Stop”, mbaron me standarde rruga e plazhit Vlorë

21:20 18/11/2022

Në mes të Qershorit emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan ishte në Vlorë, pasi banorët e rrugës “Hasan Bleta” në zonën e Plazhit të Vjetër u ankuan për rrugën që po u ndërtohej.Rruga kishte devijuar nga projekti, nuk kishte të njejtën gjerësi nga fillimi deri në fund dhe nuk kishte trotuare. Banorët kërkuan, që rruga të bëhej brenda standardeve.

16 Qershor 2022:

Banorët: Duam rrugën, nuk duam gjë tjetër fare. Ishte muri deri këtu, thanë do të prishet.

Pas transmetimit, emisioni investigativ “Stop” u interesua tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ku u tha se pasi të merret rruga në dorëzim do i tregohet bashkisë projekti i zbatimit.

Jurgen Collaku, Drejtor i Urbanistikës premtoi se rruga do të ndërtohet me standarde, trotuare dhe ndriçim dhe do të zbatohen pikëtimet e vijëzuara. Dhe në fakt, rruga “Hasan Bleta” përfundoi në kohë rekord, me puseta, trotuaret, që respektojnë pronën private, si dhe ndriçimin.

