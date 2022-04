Ankesa e banorëve për ujin, inspektori i policisë: Loke mos i bjer telefonit!

21:21 14/04/2022

Emisioni “Stop” trajtoi këtë të mërkurë rastin e një firme e cila për shkak të gërmimeve kishte ndikuar edhe të uji i një fshati në Tropojë.

Banorët e fshatit Zogaj të Tropojës, thonë se ndjehen të rrezikuar nga administratori, i cili nuk i lejon të shkojnë në zonën ku ndodhen tokat e tyre dhe burimi i ujit.

“Mua një cënim i vogël të më bëhet si person, unë i drejtohem shtetit. Ja ku jam këtu me të gjitha.Ky është i paligjshëm dhe është në funksion të kërkim-zbulimit dhe minierave. Në bazë të hidro-gjeologjisë dhe të gjithë dokumenteve që ka shteti këta si banorë kanë burimin e fshatit. Burimi i fshatit është burim publik”, tha administratori.

Njëra nga banoret merr në telefon inspektorin e policisë, por ky i fundit, i thotë, se firma ka të drejtë, ndaj nuk duhet ta marrë më në telefon.

Banorja: Alo!

Inspektori i zonës: Po!

Banorja: Jam Sabrija, që të kam marrë edhe njëherë. Si t’Ia bëjmë me këtë problem, që m’i ka dalë djalit para? I ke thënë djalit mbrëmë, që mos dil atje.

Inspektori i zonës: O loke! E kam sqaruar djalin tënd mbrëmë lidhur me atë punë. Nuk ka nevojë, që të pyesësh edhe ti tani për atë problem. Nuk ka punë me ujin, se e ka të vetin ai. Nuk ka lidhje. E ka pasur shteti, gjeologjia. Nuk ke pasur punë ti me gjeologjinë.

Banorja: A ka punë ai?

Inspektori i zonës: Mos m’i bjer telefonit më! Hajd, shëndet!

Kryetari i bashkisë Tropojë, Rexhë Byberi, premton, se do të ngrejë një grup pune për problematikën e banorëve të fshatit Zogaj me tokat e tyre dhe burimin e ujit të pijshëm.

Rexhë Byberi, Kryebashkiaku Tropojë: Do ngremë një grup pune për atë pjesë. Do çoj një grup pune, ta shohin dhe do të të kthej një përgjigje me shkrim./tvklan.al