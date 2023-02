Antetokounmpo mposht Lebron James

10:31 20/02/2023

Greku fiton duelin “All Star” në NBA, Tatum thyen rekordin e Davis

Jayson Tatum ishte fenomenal në duelin “All Star” në NBA amerikan. Ylli i Boston Celtics dhuroi një nga mbrëmjet e tij më të mira në karrierë, teksa shënoi 55 pikë dhe udhëhoqi ekipin e Xhanis Antetokounmpo drejt suksesit në duelin kundër ekipit të Lebron James.

Shifrat përfundimtare të sfidës ishin 184-175, me Tatum që bëri diferencën në parket për të merituar edhe titullin “Kobe Bryant” si lojtari MVP i përballjes. 24-vjeçari kontribuoi edhe me 10 rebaund e 6 asistime, ndërsa theu rekordin e pikëve të Anthony Davis në 2017, i cili shënoi 52 pikë në përballjen All Star.

Emocione dhuroi edhe Mitchell, me basketbollistin e Cavaliers që shënoi 40 pikë e 10 asistime për ekipin e Xhanis, ku 8 prej koshave të tij mbërriten nga distanca e tre pikëshave. Gjithashtu, tetë 3 pikësha shënoi edhe Lillard, për një total prej 26 pikësh në sfidë. Në krahun tjetër, skuadra e kapitenti James që u dëmtua në dorën e djathtë dhe shënoi 13 pikë u udhëhoq nga Broën i Celtics, autor i 35 pikëve dhe 14 rebaundëve.

Irving i Dallas Mavericks shënoi 32 pikë, shifër që e arriti edhe Embiid, por pa arritur të shmangin humbjen e ekipit të James. Gjithsesi, kjo përballje i shërbeu 38-vjeçarit për të barazuar rekordin e Jabbar si lojtari me pjesëmarrjen më të shumtë në duelet All Star, 19 të tilla, teksa me shiritin e kapitenit bilanci ngushtohet me 5 fitore dhe një humbje. Vetëm 20 sekonda luajti Antetokumpo, autor i dy pikëve statistikore, me grekun që tashmë shijon fitoren e parë si kapiten në duelet e më të mirëve të koshit amerikan.

