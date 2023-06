Anthoni Taylor drejt pezullimit

14:35 04/06/2023

Gjyqtari britanik ‘shpallet fajtor’ për gabimin trashanik në finalen e Europa League

Plaga europiane e Romës mbetet e hapur, madje ende shkakton dhimbje. Në kryeqytetin italian nuk flitet për asgjë tjetër veç gabimeve të pësuara në finalen e Europa League, megjithatë dikush mund të shohë fundin e lumtur të kësaj historie të trishtë.

Polemikat e Budapestit vazhdojnë, por shumë shpejt skuadra e Romës mund të marrë lajme të mira. Edhe pse sportivisht asgjë nuk do të ndryshojë, verdhekuqtë mund të kënaqen me diçka. UEFA ka nisur një hetim për gjyqtarin e finales me Sevillan, Anthoni Taylor, ndaj të cilit mund të merren masa të menjëhershme.

Britaniku rrezikon të ndëshkohet për atë penallti të mos akorduar në favor të Romës me pezullimin për një kohë të gjatë nga kompeticionet e UEFA-s. Prekja me dorë në zonë e lojtarit të spanjollëve solli revoltën jo vetëm të protagonistëve në fushë, por edhe tifozëve në tribuna e jashtë saj.

Të shumtë ishin ata që kërcënuan Taylor, ndërsa nuk munguan as sulmet fizike në aeroportin e Budapestit ndaj tij dhe familjarëve. Vështirë se Taylor do të gjykojë në ndeshje të rëndësishme të kompeticioneve Europiane në të ardhmen, me tifozët verdhekuq që synojnë që të paktën të mos vendos drejtësi në duelet e tyre.

