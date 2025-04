Përpara mbërritjes në Tiranë për samitin e Komunitetit Politik Evropian, Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa theksoi se zgjerimi me shtetet ballkanike është investimi gjeostrategjik më i rëndësishëm për Brukselin.

“Zgjerimi me shtetet ballkanike është investimi gjeostrategjik më i rëndësishëm që ne po bëjmë. Ky është një proces ne vijim. Unë do ti vizitoj të gjitha shtetet ballkanike pas dy javësh për të biseduar me liderët e rajonit për t’i nxitur që të përshpejtojnë reformat. Ne jemi të përkushtuar për të arritur sukses në këtë proces. Ne besojmë se këto shtete do t’i tejkalojnë problemet dypalëshe në mënyrën e duhur për të siguruar që në mandatin tonë pesë vjeçar të kemi antarësime të reja në familjen tonë evropiane”, tha Antonio Costa, Presidenti i Këshillit Evropian.

Një ditë më parë komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos, theksoi se Shqipëria do të jetë shteti anëtar i 29-të i BE-së brenda vitit 2029.

Klan News