Anulohet miqësorja me Uzbekistanin

21:46 21/02/2023

FSHF në kërkim për një tjetër kundërshtar

Trajneri i kombëtares shqiptare Sylvinho do ta nisë punën e tij me përfaqësuesen kuqezi pa një provë gjenerale, menjëherë në kualifikueset e kampionatit europian kundër Polonisë. Ndeshje që do të luhet me 27 Mars. Për të duket se nuk do të ketë një ndeshje miqësore përpara sfidave zyrtare.

Një situatë e vështirë për trajnerin që do t’i duhet që në pak ditë stërvitje të njohë futbollistët dhe natyrën e tyre. Kjo pasi FSHF po has në vështirësi në gjetjen e një rivali për një miqësore në datën e lirë nga FIFA në muajin Mars.

U fol për një miqësore me Uzbekistanin, por bisedimet nuk shkuan siç duhet.

Vështirësia e zyrtarëve të FSHF në gjetjen e një rivali qëndron në faktin se pjesë më e madhe e skuadrave me të cilat mund të masë forcat Shqipëria janë të impenjuara në ndeshje zyrtare.

Në FSHF gjithsesi nuk i kanë humbur shpresat dhe po punojnë për t’i dhënë mundësinë Sylvihno për një miqësore më 24 Mars, 3 ditë para sfidës me Poloninë.

Shqipëria kërkon kualifikimin në Europianin e 2024 që do të mbahet në Gjermani dhe trajnerit të ri i duhen vetëm rezultate të mira në mënyrë që të vazhdojë në detyrën e tij.

