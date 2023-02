Anulohet seanca për vrasjen e Oliver Ivanoviç

11:13 22/02/2023

Mbrojtësi i të akuzuarit Nedeljko Spasojevicc, avokati Faruk Korenica, nuk ka arritur që t’i sigurojë disa dëshmitarë, të cilët i kishte propozuar që të dëgjohen në gjykimin për vrasjen e politikanit serb, tani të ndjerit Oliver Ivanovicc.

Për këtë arsye, nga zyra e gjykatësit të rastit Valon Kurtaj, kanë bërë të ditur se seanca e paraparë për të mërkurën, në Gjykatën Themelore në Prishtinë është anuluar.

Në këtë rast, për përfshirje në vrasjen e Ivanoviccit, e cila ka ndodhur në janar të 2018-ës, po akuzohen Marko Roshicc, Nedelkjo Spasojevicc, Dragisha Markovicc, Zharko Jovanovicc, Silvana Arsovicc dhe Rade Basara.

Në parashtresën me të cilën avokati Korenica iu ka drejtuar gjykatës, thuhet se i akuzuari Spasojevicc ka rënë në kontakt me tre dëshmitarë të propozuar- eprorë në sektorin për veprat penale të Departamentit të Përgjithshëm, me lutje që të japin adresat e tyre, mirëpo të njëjtit për shkak të situatës politike janë larguar nga vendet e punës ku kanë punuar, “Betimi për Drejtësi”.

“Mjerisht, njerëzit kanë refuzuar që të paraqiten pranë trupit gjykues me arsyetim se kanë frikë se disa persona janë të gatshëm të veprojnë kundër integritetit fizik ndaj të njëjtëve dhe anëtarëve të familjeve të tyre nëse pranojnë që të dëshmojnë në këtë çështje penalo-juridike”, thuhet në parashtresën e avokatit Korenica.

Gjithashtu, në këtë shkresë thuhet se ata kanë premtuar se nëse situata në veri përmirësohet, atëherë do të jenë të gatshëm të dalin para trupit gjykues.

Edhe seanca e paraparë që të mbahet më 23 Shkurt 2023 është anuluar për të njëjtën arsye.

Seancat e radhës për këtë rast janë të caktuara më 14 dhe 15 Mars 2023.

Së fundi, Gjykata Themelore në Prishtinë, ua ka ndërprerë të gjitha masat e sigurisë të akuzuarve Marko Roshicc, Nedelkjo Spasojevic, Dragisha Markovicc, Zharko Jovanovicc, Silvana Arsovicc dhe Rade Basara.

Seanca fillestare ishte mbajtur më 11 shkurt 2020, kurse Gjykata Themelore në Prishtinë, më 6 prill 2020, kishte refuzuar kërkesat për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimet e provave.

Pas ankesave të katër avokatëve, Gjykata e Apelit kishte aprovuar ankesat e mbrojtësve dhe çështja ishte kthyer në rivendosje.

Sipas Apelit, në rivendosje nga gjykata e shkallës së parë duhet të eliminohen kundërthëniet, duke i dhënë mundësi prokurorit për t’u deklaruar ose për ta korrigjuar dhe plotësuar aktakuzën në mënyrë që aktakuza të jetë në përputhje me nenin 241 të KPPRK-së./klankosova