Gjykata e Posaçme e Apelit ndryshoi vendimin për ish shefin e Operacionales, Oltion Bistri, duke i rënduar atij pozitat dhe rikthyer në burg.
Ish drejtori i lartë i Policisë, u gjet fajtor nga treshja e gjyqtarëve në Apel edhe për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave, duke e dënuar në total me 11 vite heqje lirie.
Për shkak të gjykimit të shkurtuar dënimi shkoi në 7 vite e 4 muaj.
Në Shkallë të Parë, Bistri u dënua vetëm për nxjerrje të dhënave sekrete me 2 vite burg dhe u lirua në nëntor të vitit që shkoi pasi e kishte shlyer këtë masë me kohën e paraburgimit.
Me vendimin e kësaj të mërkure, Bistri do të duhet të kthehet në qeli për të shlyer pjesën e mbetur të dënimit, prej 5 vite e 4 muaj.
Treshja e gjyqtarëve po ashtu vendosën konfiskimin e pasurive që më herët i ishin sekuestruar.
Në fuqi u lanë dënimet e dhëna nga Shkalla e Parë për 4 të pandehur të tjerë mes të cilëve edhe për Behar Bajrin e ish prokurorin Xhevahir Lita.
/tvklan.al