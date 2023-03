Apeli i Posaçëm vulos 3 burgime të përjetshme

Shpërndaje







23:46 20/03/2023

Orges Bilbili, Anterio Kaloshi dhe Festim Bexhdili u cilësuan fajtorë nga drejtësia

3 burgime të përjetshme ka firmosur Gjykata e Posaçme e Apelit të Hënën, për 3 ngjarje kriminale të ndodhura vite më parë. Togat e zeza mbyllën prapa hekurave në burg të sigurisë së lartë Orges Bilbilin dhe Anterio Kaloshin. Ata u cilësuan fajtorë për atë që njihet si “Masakra e Lushnjes”.

Më 11 Shtator 2017 iu bë atentat Xhulio Shkurtit, nipit të Aldo Bares, po ai u shpëtoi plumbave sepse kishte lëvizur nga tavolina për disa minuta. Breshëria e plumbave i mori jetën Jurgen Hoxhës e Zamir Latifit dhe u plagosën dy persona të tjerë. Ata kërkonin masë më të butë dënimi pasi nuk i kanë pranuar akuzat e SPAK. Për të njëjtën çështje është duke u gjykuar në mungesë edhe Laert Haxhiu. Ky i fundit mundi t’u shpëtojë prangave më 10 Prill të 2020 kur u arrestua Orges Bilbili. Mbrojtja thekson se do të ndjekë të gjitha hapat ligjorë.

Festim Bexhdili kopshtari i resortit ku u pa për herë të fundit trupi i pajetë i Jan Prengës, do e kalojë jetën prapa hekurave. Gjykata e Posaçme e Apelit e cilëson fajtor për zhdukjen e trupit të pajetë të Jan Prengës.

49 vjeçari u rrëmbye në Kamëz më 7 Janar 2020. Sipas gjykatës, Bexhdili shfaqet në kamerat e sigurisë bashkë me të pandehurit e tjerë duke mbështjellë me çarçafë dhe qese të zeza trupin e pajetë të babit të 4 fëmijëve dhe më pas e fusin së bashku në furgon. Gjykata arsyetoi se ka krijuar bindjen që Jan prenga ka humbur jetën pasi nga ora 11:32 minuta e datës 17 Janar 2020, kur është futur në garazh makina “Range Rover”, me të cilën u rrëmbye 49 vjeçari deri në orën 18:12 minuta të asaj dite, ai nuk ka shfaqur asnjë shenjë jete.

Në vendim thuhet se Bexhdili nuk ka marrë pjesë në rrëmbim, por ka bërë zhdukjen e kufomës. Ai ka pranuar që të mbyllet përjetë në qeli dhe nuk ka treguar se ku është trupi i babait të 4 fëmijëve. Jan prenga u rrëmbye për t’u mbajtur peng pasi i vëllai vodhi një sasi kokaine grupit të drejtuar nga Dritan Rexhepi në portin e Portsmouthit në Angli.

Klan News