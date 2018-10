Apeli konfirmon 2 vite burgim për ish-Kryeministrin maqedonas Gruevski

Gjykata e Apelit e ka konfirmuar dënimin me 2 vite burgim për ish-Kryeministrin Nikolla Gruevski për dosjen “Tanku”. Nga ana tjetër, Gjykata e Shkallës së Dytë ka ulur për 2 vjet dënimin për Gjoko Popovskin, i dënuar po për të njëjtën vepër.

“Ankesat e të akuzuarit N.G. i ka refuzuar si të pabaza, ndërkaq vendimin e shkallës së parë e ka konfirmuar plotësisht. Gjykata e Apelit, duke vepruar për lëndën KOKZh-23/18, të njohur në opinion me emrin “Tanku” pas mbajtjes së seancës publike, ka vendosur që ankesën e Gj.P., pjesërisht ta pranojë, me çka i njëjti dënohet me burg prej 4.5 vjetëve, ndërkaq pjesën tjetër e konfirmon me vendimin e shkallës së parë”, thuhet në vendimin e Gjykatës së Apelit.

Gjykata Penale në Shkup më 23 maj të këtij viti për blerjen e “Mercedesit” luksoz në vlerë prej 600 mijë Euro, e dënoi të akuzuarin e parë Gjoko Popovskin me gjashtë vjet e gjashtë muaj burg, ndërsa të akuzuarin e dytë Nikolla Gruevski si nxitës për kryerjen e veprës me dy vjet burg. Të dy më pas parashtruan ankesa për aktgjykimin e Shkallës së Parë në Gjykatën e Apelit në Shkup.

Rasti “Tank” ka të bëjë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare dhe autorizimit nga ana e ish-ministres së Punëve të Brendshme, Gordana Jankullovska dhe shefit të furnizimeve publike Gjoko Popovski, gjegjësisht për blerjen e Mercedesit luksoz me vlerë mbi gjysmë milionë euro, me çka i kanë shkaktuar dëm buxhetit shtetëror. /Klan Maqedoni/