Apeli lë në fuqi dënimin për Saimir Çullhajn

Gjykata e Apelit për Krime të Rënda la në fuqi vendimin e Shkallës së Parë për dënimin me 8 vite burg për Saimir Çullhajn. Sëbashku me një tjetër person në Gusht të 2017, ai tentoi të kalonte përmes aeroportit të Rinasit drejt Anglisë 3 armë automatike me anë të pakove postare.

Pavarësisht se Çullhajt iu gjetën gjurmët e gishtave në pakot postare, ai e mohoi fillimisht përfshirjen e tij në këtë rrjet duke pretenduar se nuk e dinte se çfarë kishte brenda në pako dhe se po niste një dërgesë tek miku i tij në Angli.

Prokuroria ka bërë me dije se dyshohet për përfshirje të dy personave të tjerë në këtë trafik armësh, por për ta nuk ka ende prova të mjaftueshme./abcnews.al