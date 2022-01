Aplikimi për stacionet e plazheve deri më 27 Shkurt

15:35 31/01/2022

Kumbaro: Mbi 30% e hapësirave do të jenë plazhe publike. Subjektet nuk duhet të kenë asnjë detyrim tatimor

Për të shmangur çdo mbivendosje apo përplasje kur të fillojë sezoni turistik, ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro tha nga Durrësi se ka nisur palikimi për stacionet e plazheve dhe çdo subjekt ka afat deri më 27 Shkurt.

“Rreth 30% e hapësirave janë plazhe publike, por kjo shifër do të shtohet sepse jo të gjitha parcelat e deklaruara për t’u menaxhuar përgjithësisht zihen. Janë 4 muaj punë për të prodhuar hartëzimin e stacioneve të plazheve të miratuara nga Komiteti i Menaxhimit të sezonit turistik. Në total janë 380 parcela publike dhe 1359 parcela të disponueshme për aplikim. Deri në 27 Shkurt është afati i aplikimeve dhe nuk do të ketë në asnjë rast rihapje të aplikimit”.

Risi këtë vit është se çdo subjekt, bashkë me aplikimin duhet të paraqesë edhe vërtetimin që nuk ka asnjë detyrim në sistemin e tatimeve.

“Ky është viti kur duhet t’i japim fund njëherë e mirë ndërtimeve pa leje në plazhe, që nisin si tenda në ajër e përfundojnë me themele në rërë. Kontrolli do të jetë shumë i rreptë dhe nuk mund të lejojmë që ilegaliteti të bëjë ligjin në plazhe, por do të jetë ligji që do të organizojë mjedisin në plazhe”.

Sipas Kumbaros është detyrim ligjor që çdo aplikues që merr në menaxhim një parcelë duhet të plotësojë kushtin e rojës së plazhit, ndërkohë që sfidë mbetet edhe pastërtia e mjedisit.

“Nuk mund të lejojmë në 2022 zaptime të territoreve nga ilegaliteti, plehrat e keqmenaxhimi. Për pastrimin e territorit po përballemi në një aksion të përditshëm që nuk po mbaron, por jemi të vendosur ta vazhdojmë”.

Ministrja Kumbaro theksoi se Agjencia Kombëtare e Bregdetit do t’u vijë në ndihmë 4 bashkive, Sarandës, Himarës, Kavajës dhe Durrësit, për të dyfishuar, flotat dhe punonjësit një gjithë territorin e plazhit, gjatë sezonit turistik.

