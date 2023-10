‘Apple’ ka në plan të sjellë në treg një makinë krejt ndryshe nga ç’kemi parë deri më sot

22:48 06/10/2023

Nga bota e telefonave celularë dhe laptopëve, “Apple” po planifikon të shkojë te makinat.

Kompania gjigande e teknologjisë, shkruajnë mediat e huaja, ka nisur të investojë në krijimin e një makine që prej vitit 2014. Edhe pse ende nuk ka diçka zyrtare, aludohet se makina mund të quhet ‘iCar’ dhe sigurisht të gjitha veçoritë e iOs të Apple do të aplikohen brenda saj.

Would you buy an Apple iCar? pic.twitter.com/QlLq0N6SpB — Chaos (@Chaosxsilencer) August 2, 2022

Mësohet po ashtu se makina që do të prodhojë Apple është elektrike dhe me shumë mundësi do të zhgënjejë të gjithë ata që e duan shpejtësinë. Por “iCar” do të mund të ndizet edhe nëpërmjet Iphone-it tuaj, madje ajo do të marrë udhëzimë të tjera nga telefoni përshembull për muzikën apo komanda të tjera.

Për sa i përket dizajnit, makina pritet të duket si një ‘Tesla’ dhe sigurisht çmimi i saj mendohet se do të jetë i lartë. “Supercar Blondie” ka parashikuar se çmimi mund të jetë rreth 100 mijë dollarë./tvklan.al