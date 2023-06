Arabia Saudite bind Marcelo Brozoviç

23:51 25/06/2023

Al Nassr i ofron 30 milionë Euro Interit, për lojtarin pagë 23 milionë në sezon

Lamtumira e Marcelo Brozoviç nga Interi po afrohet gjithnjë e më shumë. Optimizmi në orët e fundit tek zikaltërit është rritur ndjeshëm, pasi përfundimit pozitiv të negociatave e klubin e Arabisë Saudite, Al Nassr.

Skuadra ku bën pjesë edhe Cristiano Ronaldo ka bërë një ofertë faraonike si për lojtarin ashtu edhe për klubin, ku përllogaritet në rreth 30 milionë Euro. Me firmën në kontratën me Al Nassr, kroati do të përfitonte deri në 23 milionë Euro në sezon.



Brozoviç është lojtari që fiton më shumë në Milano, pasi i kushton arkave të Interit rreth 13 milionë Euro në vit dhe ka një kontratë me ta deri në verën e vitit 2026.

Për momentin, nuk ka mbërritur “OK” përfundimtar nga 30-vjeçari që ka interes edhe nga Barcelona.

Gjithsesi, propozimi i Al Nassr për pagën e kroatit duket i vështirë për t’u refuzuar. Ajo që është e sigurtë për momentin është fakti se Brozoviç do largohet nga Serie A pas 8 sezoneve si zikaltër.

Në sezonin e fundit, ai luajti në mbi 2.500 minuta, në rreth 40 sfida dhe ku ka shënuar 3 gola e dhënë 6 asistime.



