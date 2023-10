Arbnor Muja shënon në Champions

14:23 05/10/2023

Sulmuesi shqiptar ishte protagonist tek Antwerp

Arbnor Muja la shenjë në Champions League, duke shënuar golin e parë në fazën e grupeve.

Sulmuesi i Antwerp realizoi në minutën e tretë në përballjen me Shaktar Donjeskun. Muja shmangu një kundërshtar dhe më pas e dërgoi topin atje ku nuk mund ta kapte portieri.

Ndeshja u mbyll me fitoren 3 – 2 të Shaktarit, por Arbnor Muja dhe një sinjal pozitive para ndeshjes së Kombëtares me Çekinë që do të luhet më 12 Tetor në Tiranë.

Përfaqësuesja çeke është kundërshtar direkt për një vend në finalet e Euro 2024.

Tv Klan