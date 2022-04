Arbnora Ademaj konfirmon dashurinë: Në Turqi merrem me filma, zemrën e kam në Kosovë

18:05 08/04/2022

Njohja e aktorëve në sheshxhirimet e filmave shpesh herë rezulton në lindjen e historive të dashurisë. Për më tepër, nuk do ishte e habitshme në rastin e Arbnora Ademajt, bukuroshes nga Kosova, e cila tashmë ka depërtuar në tregun turk me rolin e saj në “Jetë e thyer”. Jetën private ajo e zbulon vetëm me një fjali domethënëse.

Rudina Magjistari: Ty të ka ndodhur të dashurohesh me ndonjë aktor? Turk ose nuk e di, ndoshta është vetë puna që të sjell në ato rrethana, situata?

Arbnora Ademi: Të them të drejtën, unë përveç punës, zemra më ka mbetur ende këtej nga Kosova. Nuk e kam parë askënd me atë sy, jam shumë e fokusuar në punë dhe ndoshta pjesa e karrierës më është dashur të punoj fort që të pëlqehet karakteri im dhe ta tregoj veten, ndaj jam rehat./tvklan.al