Arbnora Ademaj rikthehet në “Dance Albania”: Uroj t’ju surprizoj

20:50 03/10/2022

Javën e kaluar Arbnora Ademaj la garën e “Dance Albania” në Tv Klan pas garës me Valonin e Iglin. Megjithatë, në këtë puntatë, produksioni ka vendosur të rikthejë në ‘luftën’ e yjeve bukuroshen nga Kosova. Duke qenë se sfidda parashikon dy kundërshtarë dhe jo tre siç ndodhi javën e shkuar, kjo e rikthen Arbnorën si konkurrente me të drejta të plota.

Alketa Vejsiu: Shekuj më parë dueli më parë ndodhte midis dy kavalierëve, jo midis tre prandaj ne kemi vendosur bashkë me ilirin dhe anëtarët e tjerë të jurisë, Klaudian dhe Ermalin dhe produksionin që ti Arbnora ta vazhdosh garën. Je e lumtur?

Arbnora Ademaj: Sigurisht që jam.

Alketa Vejsiu: Sa të hapet mikrofoni, Ilir, pse e morëm këtë vendim dhe pse ky vendim vlen njësoj për dy të tjerët nëse do i kishte ndodhur Valonit apo riglit që ishte në treshe?

Ilir Shaqiri: Unë nuk do flas për vendimin, do flas vetëm për atë që pashë në kuptimin që po, është e vërtetë, kur bëhet një sfidë me tre çifte, edhe Klaudia mund ta konfirmojë, besoj edhe Mamaqi që s’merr vesh nga baleti fare.

Ermal Mamaqi: Ne mezi shikojmë me dy, jo më me tre.

Ilir Shaqiri: Nga ana skenike është shumë e vështirë sepse edhe koha 60 sekonda për të kuptuar një koreografi realisht për ne është e komplikuar. Megjithatë, unë nuk u bazova vetëm te ajo që pashë te “Dirty Dancing”, por edhe te koreografia e parë. Unë mendoj që më shpejt se sa të kërkosh llogari për pikët e jurisë, duhet t’i kërkosh pak më shumë llogari trupit tënd dhe mënyrës si kërcen. Një, e dyta, më lër ta mbaroj konceptin dhe pastaj mund të thuash.

Ermal Mamaqi: Po, lëre pak një sekondë.

Alketa Vejsiu: Ajo s’foli fare, s’tha asgjë.

Ilir Shaqiri: Ngriti mikrofonin.E dyta është, unë mendoj në një skenë të tillë siç është “Dance Albania” ka vend për Kosovë, ka vend për Shqipërinë, ka vend për Maqedoninë, ka vend për të gjithë vendet që dëshriojnë të kërcejnë.

Alketa Vejsiu: Edhe për shqiptarët e Malit të Zi, të lutem.

Ilir Shaqiri: Edhe të Malit të Zi, pse jo. Tani unë nuk i di të gjithë kombësitë që kërcejnë këtu, por mbi të gjitha unë mendoj që fjala që këtu mbizotëron është kërcimi dhe unë gjykoj në bazë të thjeshtë të asaj që shikoj.

Alketa Vejsiu: Arbnora, je e lumtur për këtë rikthim?

Arbnora Ademaj: Sinqerisht, Unë jam shumë e lumtur që u riktheva. Kur erdha në Shqipëri e mora me pasion dhe shumë dashuri këtë program, doja të jepja më të mirën. Normalisht u zhgënjeva shumë dhe qava shumë pas vendimit të lirit, nuk e mora me të lehtë. Por të them prapë ty Ilir, ne nuk jemi valltarë profesionistë. Ne do mundohemi të japim më të mirën, atë që dimë.

Ilir Shaqiri: Pyetja ime është i dhe më të tmirën puntatën që shkoi?

Arbnora Ademaj: Ne po mundohemi gjatë tërë ditëve.

Ilir Shaqiri: Arbnora, mundohen që të gjithë, rëndësi ka rezultati se mundin unë besoj…

Arbnora Ademaj: Të gjithë mundohemi të japim maksimumin nga vetja. Unë gjithsesi jam e lumtur.

Ilir Shaqiri: Unë nuk ju gjykoj si profesionist, po të gjykoja si profesionist nuk do merrje ato pikë që more, por duhet të kërkosh nga vetja jo nga mua.

Alketa Vejsiu: Ta shohim çfarë pune ka bërë Arbnora këtë javë se është impenjuar shumë dhe do na sjellë një “Glimpse of Us” shumë të bukur.

Arbnora Ademaj: Uroj që sonte t’ju surprizoj./tvklan.al