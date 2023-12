“Ardhja e vajzës ishte qershia mbi tortë”, viti i bekuar i Oljana Malokut dhe planet për rikthimin në ekran

Shpërndaje







13:07 29/12/2023

Prej disa muajsh e kemi ndierë mungesën në ekranin e Tv Klan të spikeres dhe moderatores Oljana Maloku, por për një arsye shumë të bukur. 2023-shi ka qenë për të një vit i bekuar nga ardhja në jetë e vajzës, Aminës 6 vite pas lindjes së djalit.

Në programin “Shije Shtëpie”, Oljana Maloku rrëfen emocionet e të bërit nënë për herë të dytë. Ajo e cilëson ardhjen e vajzës si “qershia mbi tortë” për familjen.

Oljana Maloku: E quaj vitin 2023 një vit të bekuar, është bekimi i dytë në familjen tonë pas djalit vjen në jetë Amina në 11 shtator kështu që besoj nuk ka bekim më të madh për çdo familje, për çdo çift, çdokënd se sa ardhja në jetë e një fëmije. Gjithmonë e kisha ëndërruar një vajzë, jo se veçoj djalin absolutisht askush nuk i ndan fëmijët, kjo është e padiskutueshme por gjithmonë e kisha ëndërruar një vajzë, isha lutur për një vajzë dhe më duket sikur Zoti më ka dhënë atë shoqen e përjetshme, siç thonë nënat tona bëje një vajzë ta kesh për vete. Vajzë, djalë nuk ka rëndësi, unë të uroj mbarësi njëherë dhe pritje të ëmbël, mbushet shtëpia plot, nuk ka rëndësi, nuk janë të dy njëlloj, edhe 10 çuna të kesh, po prapë janë karaktere të ndryshme, janë dashuri më vete kështu që mendoj se Amina ishte pak qershia mbi tortë në familjen tonë.

Spikerja thekson mbështetjen që ka marrë nga televizioni gjatë periudhës së shtatzënisë, si zhvendosja e saj në fasha orare më pak të ngarkuara. Një aspekt që u komentua nga moderatoroja Katerina Trungu ishte edhe pamja e saj, për të cilën Oljana Maloku ia atribuoi aspektit gjenetik dhe mungesës së nepseve të shtatzënisë.

Sa i përket këtyre të fundit, ishin intensivë vetëm 4 muajt e parë kur konsumonte pica dhe brumëra nga mëngjesi deri në darkë, por çdo kilogram është zhdukur. Ndër të tjera, ajo flet edhe për qasjen ndaj të bërit nënë për herë të dytë si dhe planet për rikthimin në ekran.

Agida Koçi: A ndihesh më e përgatitur?

Oljana Maloku: Mendoj se jam më e përgatitur vetëm për pjesën sepse e dija çfarë më priste.

Agida Koçi: Apo e kishe harruar?

Oljana Maloku: Çdo gjë e kisha harruar, 6 vite diferencë kanë. Anuari hyri në klasë të parë ditën që unë linda vajzën, ishte dita e parë e shkollës për të ndërkohë Amina erdhi në jetë. Pjesa se çfarë më priste si procedurë, si fëmijë, përgatitja si nënë ishte e qartë por djalë dhe vajzë në shtëpi, në mosha të ndryshme t’i tregon jeta më pas dhe është e vështirë. Ajo që unë mendoj më pas është ana mendore.

Pra ti ke punuar gjatë me veten, ke patur kohë mirë ta shohësh veten me një por edhe me dy pastaj sepse herën e parë e përjetova pak keq shkëputjen nga puna. Unë ndenja 6 muaj kur linda djalin me leje lindjeje por edhe në periudhën që isha në shtëpi e mbaja mendjen shumë, jashtë mase te puna. Jo se këtë herë jo, por këtë herë kam punuar shumë me veten duke thënë që shiko kjo është periudhë e bukur që unë duhet ta shijoj këtu tani. Jam me beben, është një kohë që nuk do të kthehet më, duhet t’i përkushtohem dhe është një gjë që kur të jem në punë nuk do të kem vajzën pranë apo të jetë kaq e vogël. Pra kisha punuar shumë që mos ta vuaja. Jam në fazën që shijoj momentin. Jam me fëmijët, jam patjetër me fëmijët. Do rikthehem në punë, do rikthehem fuqishëm në punë, të kap ritmin.

Katerina Trungu: Ke menduar, ke një plan?

Oljana Maloku: Kam një plan, sigurisht që puna jonë është e tillë që duhet mundësisht të mos shkëputesh fare por rrethanat më bëjnë që të paktën deri nga shkurti, nga fillimi i shkurtit kismet, nëse gjërat shkojnë mirë unë kam dëshirën që të rikthehem në ekran dhe të ndez motorët sërish, edhe pse vajza është shumë e vogël, është vetëm 3-muajshe./tvklan.al