Ardian Dvorani e Gent Ibrahimi drejt “Kushtetueses”

15:47 15/10/2022

KED lejon kandidimin, në garë edhe 9 juristë të tjerë

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi lejoi kandidimin e gjyqtarit Ardian Dvorani dhe juristit Gent Ibrahimi për të plotësuar dy vende në Gjykatën Kushtetuese.

Dvorani u lejua të kandidiojë për të plotësuar vendin vakant që la Altin Binaj, të shpallur nga Kuvendi, ndërkohë që ish-kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi u lejua të kandidojë për vendin bosh të Përparim Kalos të shpallur nga Presidenti i Republikës.

Binaj ndonëse i ka mbaruar mandati në Prill vijon të qëndrojë në detyrë deri në momentin e zëvendësimit. Edhe Përparim Kalos i mbaroi mandati në muajin Prill, por aktualisht është larguar nga Gjykata Kushtetuese.

Për dy vendet boshe, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka edhe 9 kandidatura të tjera për të cilat është duke kryer verifikimet për pasurinë, profesionalizmin dhe figurën, 7 prej kandidaturave janë të njëjta për të dy vendet.

Pas përfundimit të verifikimit për të gjithë kandidatët, KED do të bëj procesin e pikëzimit të kandidatëve që do lejohen të vijojnë më tej dhe 2 anëtarët e rinj me mandate 9-vjeçar duhet të jenë 3 më të votuarit.

Aktualisht Gjykata Kushtetuese është me 8 anëtarë nga 9 që duhet të ketë në total.

