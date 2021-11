Ardiana Matoshi njoftoi rikthimin e tumorit pas 9 vitesh, qytetarët solidarizohen me të - Tv Klan

Ardiana Matoshi njoftoi rikthimin e tumorit pas 9 vitesh, qytetarët solidarizohen me të

10:05 30/11/2021

Aktorja e njohur, njëkohësisht dhe deputetja e Kosovës, Ardiana Matoshi, ka njoftuar së pas 9 vitesh i ishte rikthyer sërish tumori në tru. Ajo ka ndarë me publikun këtë lajm të trishtë në një postim prekës, dhe me të janë solidarizuar mijëra qytetarë.

Sot njoftohet se grupe të ndryshme qytetarësh do të bëjnë një ecje solidarizimi për aktoren dhe deputeten. Sipas njoftimit ecja do të mbahet nga sheshi “Zahir Pajaziti” deri te Teatri Kombëtar i Prishtinës duke filluar në orën 12:00.

“Në nder të aktores së mirënjohur dhe shumë të dashur për gjithë publikun shqipfolës, Adriana Matoshi e cila përsëri u diagnostikua me tumor në tru, organizohet ecja nga Sheshi Zahir Pajaziti deri te Teatri Kombëtar në Prishtinë. Duam që me anë të kësaj ecje, të solidarizohemi me sfidën e Adrianës, për të cilën lutemi të gjithë që ta fitojë si çdo peripeci që e ka kaluar në jetë”, thuhet në njoftim./tvklan.al