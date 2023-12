Ardit Gjebrea e teston, 7-vjeçari kalon provimin me sukses dhe i mahnit të gjithë me aftësitë e tij në piano

15:24 24/12/2023

I vogël, por me talent të madh! Heiden, djali 7-vjeçar, ka habitur jo vetëm publikun e rubrikës “Ka një mesazh për ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, por edhe vetë Ardit Gjebrean, me aftësitë e tij në piano.

Moderatori i programit, donte të testonte të voglin, për të parë se sa mirë luan ai në piano dhe i thotë që sot ka për të bërë një provim: të përshkruajë familjarët me një pjesë muzikore.

Ne mund t’ju themi me plot gojë, se Heiden e kaloi provimin me sukses të madh. 7-vjeçari jo vetëm që arriti të përshkruajë çdo pjesëtarë të familjes, duke filluar nga babai e deri tek motra e tij e vogël, por gjithashtu gjeti një pjesë muzikore për të përshkruar edhe Ardit Gjebrean.

Ky i fundit mbeti i mahnitur dhe u shpreh se kënga që i kishte zgjedhur ishte një nga pjesët muzikore që ai e dashuronte.

Ardit Gjebrea: Unë e kam kënduar dikur dhe ka qenë një nga këngët që unë e këndoja dhe dashuroja shumë. Nuk e mbaj mend sa vjeç isha, shumë i ri, ulesha në piano, filloja këndoja dhe ndodhte ajo që do ndodhë me ty dhe që ndoshta ndodh me ty tani. Që vetëm nga kjo mënyra se si i bie ti pianos, pa folur fare, gocat dashurohen me ty. /tvklan.al