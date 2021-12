Ardit Gjebrea shoqëron Anën në ‘Junior Eurovision Contest 2021’ dhe zbulon detajet e festivalit

Shpërndaje







14:04 18/12/2021

Ana Gjebrea përfaqëson Shqipërinë ditën e nesërme në ‘’Junior Eurovision Contest 2021’’. Ana ndodhet momentalisht në Paris e sigurisht nuk mund të mungonte dhe prezenca e moderatorit të njohur Ardit Gjebrea në këtë ditë emocionuese për të.

Në lidhjen direkte nga Parisi me Anën, në emisionin e mëngjesit Aldo Morning Show në Tv Klan është bashkangjitur dhe këngëtari Ardit Gjebrea përmes video-live, ku na ka prezantuar edhe me disa detaje të tjera dhe pjesëmarrës të vegjël nga konkursi i të dielës.

Ditën e sotme, fëmijët po zhvillojnë provat ku ndër të tjera ka thënë se organizimi është fantastik, dhe jemi prezantuar edhe me këngëtarët nga Holanda, Kazakistani, Italia dhe Spanja.

Ardit Gjebrea: Hello.

Aldo: Hello Hello, Bonjour, Arditi sapo folëm me Anën dhe pikërisht për këtë atmosferë fantastike, ti na ke çuar disa video dhe ne në Instagram kemi parë videot e Anës dhe më pëlqeu më shumë atmosfera, lum këta fëmijë që bëjnë qejf vërtetë në një garë të tillë.

Ardit Gjebrea: Është e jashtëzakonshme, një situatë e jashtëzakonshme dhe gjithçka. We are ready është një atmosferë fantastike, Anën po e përcjellim që të shkojë të bëhet gati.

Ardit Gjebrea: Aldo më lejo që të jem korrespondenti yt i mëngjesit sot.

Aldo: Okay.

Ardit: Këtu kemi dhe këngëtarin nga Holanda, hello… Është momenti ku të gjithë po bëhen gati për provën e përgjithshme, këtu ka një organizim fantastik.

Aldo: Kaq herët?

Ardit Gjebrea: Tek dhoma e grimit janë të gjithë artistët duke u bërë gati, në këtë momente kemi këngëtarin nga Kazakistani. Can you say hello to Albania please?

Këngëtari nga Kazakistani: Hello Albania.

Aldo: Hello, me maska obobo.

Ardit Gjebrea: Janë të gjithë domethënë vetëm kur bëjnë grimin mund ta heqin maskën por edhe kur bëjnë grimin të gjithë janë me maska askush nuk lejohet pa maska.

Ndërkohë këngëtari dhe moderatori i Të Dielës Shqiptare na ka informuar dhe për një pjesë shumë të rëndësishme të konkursit i cili është dhe votimi dhe për mënyrën se si mund të votohet.

Ardit Gjebrea: Tani janë duke u bërë gati, sot kemi provën e përgjithshme sepse do votojnë juritë dhe paradite do të bëhet një provë tani. Do të bëhet kjo provë tani paradite për tu bërë gati në 5 pasdite ku bëhet prova e përgjithshme sepse do të votojnë juritë e shteteve, ndërkohë që hapet votimi online.

Aldo: Ndërkohë Ardit kolegët tanë por edhe artistë të ndryshëm, këngëtarë në Shqipëri komplet komuniteti ka shpërndarë videon ku shpjegohet votimi. Votimi është ndryshe nga Eurosong-u pra për fëmijët është ndryshe?

Ardit Gjebrea: E kam parë dhe jam shumë mirënjohës. Votimi është ndryshe sepse mund të votojë edhe Shqipëria.

Ardit Gjebrea: Meqenëse votimi, mund të votohen tre shtete Aldo sepse për herë të parë votohet nga shqiptarët e Shqipërisë mund të votojnë dhe Shqipërinë.

Aldo: A kjo është për herë të parë.

Ardit Gjebrea: Për herë të parë, ndodh që edhe shqiptarët e Shqipërisë votojnë për Shqipërinë edhe kjo votohet online, vota e publikut nuk është me mesazh vetëm online.

Aldo: Që do të thotë pavarësisht që ne jemi 2 milionë dhe Italia është miliona pafund apo Rusia apo shtete të tjera mund të votojë kushdo nga cili vend që është apo jo?

Ardit Gjebrea: Shiko ajo që këta e kanë rikuperuar në një farë mënyre është që ti mund të votosh për tre shtete pra vertet Italia është vendi me dhjetra miliona nuk diskutohet por meqenëse votohet 3 shtete atëhere ka mundësi që të votohet edhe për ne edhe nga shtetet e tjera mund të marrim, nuk është një votë telefonike por është votë online. Kështu që edhe ne votimet që ne do të bëjmë do të votohet për tre shtete që do të thotë do të votohet Shqipëria dhe dy shtete të tjera, kështu që pa u votuar dhe dy shtetet e tjera nuk llogaritet vota.

Aldo: Ne si staf këtu në Klan sapo votuam domethënë dhe çuditërisht pa fol me njëri-tjetrin. Çunat votuan sigurisht Shqipërinë dhe më pas Malta dhe Armenia.

Ardit Gjebrea: Po, Armenia ka një këngë shumë favorite në fakt, Rusia gjithashtu.

Aldo: Dhe e bukura është që përpara se të votosh duhet të dëgjosh recapin e të gjithë këngëve domethënë të festivalit, një kalim të shpejtë diku tek 3 minuta ishte dhe votuat se iu pëlqeu kënga? E sigurisht e kishte të bukur por janë edhe më pak miliona njërëz se sa krahasuar me shtetet e tjera.

Ardit Gjebrea: Është e vërtetë, megjithatë një gjë është e rëndësishme Aldo që ne mendoj kemi bërë një përfaqësim dinjitoz këtu është folur shumë mirë për Shqipërinë trajtimi është i jashtëzakonshëm me shumë respekt me shumë kujdes me shumë dashuri dhe me shumë vlerësim kështu që jam shumë i lumtur, jam i lumtur dhe ne jemi krenar.

Nuk na ngelet gjë tjetër veçse të votojmë dhe të shijojmë performancat e Junior Eurovision Contest 2021. /tvklan.al