Ardit Gjebrea zbulon surprizën: Në natën finale të Këngës Magjike…

Në datat 5, 6 dhe 8 Dhjetor do të organizohet në Pallatin e Koncerteve në Tiranë Edicioni i 20-të i Kënga Magjike.

Gjatë rubrikës “Ka një mesazh për ty” në emisionin “E Diela Shqiptare”, producenti i Kënga Magjike, Ardit Gjebrea, zbuloi edhe një prej surprizave që në këtë edicion të 20-të do të jenë të shumta.

“Më lejo të të tregoj që kur më dërgove mesazhin e refuzimit isha duke regjistruar në studio. Po këndoja, po bëja një provë sepse… po e zbuloj, në natën finale të Këngës Magjike edhe unë do të këndoj diçka. Në atë moment kur ti duhet të rrethohesh nga momente shumë të bukura, sa do të filloja të këndoja me frymëzim vjen mesazhi yt: “Unë nuk vij në program.” Si mund të këndojë njeriu në këto kushte? A mund të më thuash? Dhe të nesërmen në mëngjes kur më dërgove mesazhin që do të vij, çfarë lumturie që ndjeva. Kështu që faleminderit që erdhe”, i tha Gjebrea, Denisa Ruzit, një prej të ftuarave në “Ka një mesazh për ty”.

/tvklan.al