Aretha Franklin do të varroset më 31 gusht

Ceremonia për funeralin e këngëtares së ndjerë, Aretha Franklin do të mbahet më 31 gusht në vendlindjen e saj në Detroit, Miçigan.

Persona të afërt me këngëtaren kanë konfirmuar se ceremonia do të mbahet në Tempullin Greater Grace, në të cilin do të marrin pjesë familjarët dhe miqtë.

Franklin, 76-vjeç, ka vdekur nga kanceri në pankreas dhe do të varroset në varrezat Woodlawn në Detroit.

Një ceremoni përkujtimi për nder të saj është mbajtur ditën e diel në Kishën Baptiste, New Bethel, vend në të cilin Franklin kishte nisur këndimin.

Në ceremoni është përmendur kontributi i saj për të drejtat civile dhe puna për komunitetin lokal. Franklin është cilësuar si mbretëresha e muzikës Soul./REL