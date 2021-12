Argjendari Pirro Ruço përlot të bijën: Trashëgimia ime, rrënjët dhe krahët që ti të fluturosh

23:06 18/12/2021

Pirro Ruço nuk është një personazh publik, por ai është mjeshtri që e njohin të gjithë . Nga duart e tij rrjedh art i pastër, i gdhendur në bizhuteri të çmuara që duken si vepra të cilat i përkasin një muzeumi. Por nga Pirro rrjedh edhe gjaku në venat e Albës, vajzës dhe trashëgimtares së tij, që është krenaria e tij.

“E ardhmja është vajzë” në Klan Plus gjatë hapësirës kur të afërmit surprizojnë të ftuarit në studio, pati mundësinë të rrëmbente pak nga koha e artizanit të njohur përpara se të kapte fluturimin e tij. Fluturim, i cili vlen për ta theksuar, ishte gati ta humbiste vetëm për t’i thënë Albës, e cila ndodhet në studio, fjalët që nuk ka mundur t’ia shqiptojë kurrë, përveçse me sy.

Pirro Ruço: Përshëndetje Alba. Sot më duket vetja sikur jam në një pallat që shoh nga shumë dritare sepse më duhet që të jap një emocion dhe nuk thonë kot që thonë më mirë një gramë emocion sesa një ton me fakte. Është një kohë shumë e shkurtër dhe për koincidencë unë tani nisem për në aeroport. Dua të kujtoj që kur ishe në hapat e para të shkollës mua m’u desh që të bëja një aventurë dhe të blija një makineri shumë të shtrenjtë dhe me kënaqësi desha të të përfshija edhe ty në këtë aventurë të biznesit. Dhe u gjende në krahun tim duke përgatitur ofertën dhe shumë drejtime të tjera. Momenti më emocional ishte kur more vesh se sa ishte çmimi i makinerisë dhe u mbushe në lot. Shkove te mamaja jote me të cilën ke qenë dhe je shumë e lidhur, dhe i the “si do bëjmë tani me shkollën time?” Ja që Alba, ia dolëm dhe ia dolëm shumë sukses me sfidat tona shumë të bukura.

Besoj që janë shumë kuriozë njerëzit të dinë se si Alba është një trashëgimtare e Pirros dhe e këtij biznesi. Kur ti vazhdove shkollën, unë e shikoja që ti ishe e mbushur me plot talent, me plot mendim, me plot dëshira për sfida, por ishte e shpenguar dhe nuk e shihje biznesin nga afër për arsye të shkollës dhe shumë problemeve të tua personale, të gjitha me radhë. Ndonjëherë prindi gabon duke dashur që më shumë se të dojë vetë fëmijën, do të jetë i përfshirë vetë në të, doja të isha i përfshirë i gjithi brenda teje. Por në këtë dilemë mendoja vallë a duhet që të ngulja këmbë që ti të vazhdoje biznesin apo të vazhdoje ëndrrat e tua të bukura dhe një moment ti pate fatin që pasi mbarove shkollën dhe mbarove te një nga kompanitë më të mëdha të diamanteve, thashë qenka bukuri, kjo është një mrekulli për të ardhmen e vajzës time, por ky biznes nuk do të trashëgohej.

Ndoshta Zoti kur nuk e firmos me dorën e vet ia lë në dorë rastësisë dhe qëlloi që unë u futa në investime shumë të mëdha të këtij biznesi dhe suksesi ishte gati i çuditshëm në rezultate, në sfida, në bukuritë e veta dhe në një moment, dy nga prodhimet e argjendarisë u mundova t’i postoja me një mikeshën tonë dhe të lija mesazhin e jetës dhe ëndrrës time. Kur të shkruaja “Albush, mos vallë është më mirë të punosh për veten se sa për tjetrin”, dhe ky mesazh dhe ato modele të cilat i pe edhe si profesioniste, të bënë ti kthehesh me shumë dëshirë biznesit dhe që nga ajo ditë je në krah të tij. Arrite të kuptosh sfidat dhe unë sot jam shumë i lumtur për atë çfarë kam bërë dhe atë çfarë kemi bërë bashkë. Jam i lumtur për atë trashëgimi sepse është ajo që unë sot e them me krenari që trashëgimia që unë kam lënë janë rrënjët dhe krahët me të cilat ti mund të fluturosh. Shiko, të gjithë po më pyesin “a mundet që Alba të ketë kundërshtuar ndonjëherë, për kuriozitet”, e unë them “po”. Por ajo që më lumturon te Alba është vështrimi i saj./tvklan.al