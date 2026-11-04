Me largimin e Lionel Messit, mbyllet kapitulli më i lavdishëm në historinë e Argjentinës. Por, asgjë nuk ndalet këtu. Lionel Scaloni ka rinovuar kontratën dhe ka publikuar listën e parë të të grumbulluarve për ciklin e ri, një projekt që nis me dy miqësoret ndaj Uruguajit dhe Kosta Rikës.
Në qendër të kësaj epoke të re pritet të jetë Nico Paz. Talenti i Comos ka shpërthyer në futbollin italian, duke qenë një nga protagonistët kryesorë të sezonit të kaluar, kur skuadra e tij siguroi një vend historik në Champions League. Tani, 22-vjeçari ka përpara sfidën më të madhe: të marrë mbi supe fanellën e Argjentinës dhe të tregojë se mund të jetë lideri i brezit të ri.
Por Paz nuk është vetëm. Lionel Scaloni ka në dispozicion një grup futbollistësh që premton shumë. Julián Álvarez mbetet pika e referimit në sulm, Enzo Fernández është dirigjenti i mesfushës, ndërsa Matías Soulé sjell fantazi dhe kreativitet në repartin ofensiv. Bashkë me Alexis Mac Allister, Valentín Barco dhe emra të tjerë të rinj, ata synojnë të ndërtojnë boshtin e ri të “Albicelestes”.
Pas një epoke të paharrueshme me Lionel Messin, Argjentina hap një faqe të re. Sfida tani është e qartë: të krijojë një tjetër skuadër fituese, që të vazhdojë trashëgiminë e kampionëve të botës dhe të mbajë Argjentinën në majat e futbollit ndërkombëtar.
Klan News
/tvklan.al