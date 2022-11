Argjentina refuzon hotelin luksoz

22:55 19/11/2022

Lionel Messi dhe shokët e tij të kombëtares së Argjentinës preferojnë që të qëndrojnë në një konvikt studentësh në Doha dhe jo në një hotel me pesë yje. Arsyeja është hapësira që ata kanë për të shijuar barbekjunë tradicionale.

Mishi argjentinas është ndër më të njohurit në botë për shijen e tij dhe futbollistët bardhekaltër nuk mund të bëjnë dot pa të. Të tillë komoditet ua jepnin ambientet e kampusit të universitetit të Katarit.

Një zonë e veçantë për ta pjekur mishin në zgarë u ndërtua në terrenet e kampusit dhe stafi teknik beson se biftekët e shijshëm argjentinas do të jenë një arsye më shumë për t’u dhënë lojtarëve qetësinë e nevojshme për të fituar takimet në botëror.

Zakonisht biftekët shoqërohen me sallatë dhe verë të kuqe, por kjo është një çështje serioze që stafi teknik do të duhet ta shqyrtojë e të marrë një vendim që nuk do të sjellë dëme në formën fizike.

Bardhekaltrit kanë marrë me vete sasi të mëdha mishi nga Argjentina, për të shuar oreksin e futbollistëve e familjarëve të tyre.

Tv Klan